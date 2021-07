L’ancienne double challenger du titre Gadelha est connue pour être l’une des combattantes les plus redoutables de la planète, mais aussi sévère que soit la reine brésilienne des poids paille dans la cage, elle semble tout aussi inspirante en dehors de celle-ci.

Vainqueur de 18 de ses 23 combats en carrière, Gadelha est l’un des noms les plus célèbres des arts martiaux mixtes féminins et détient des victoires contre Angela Hill, Carla Esparza et Karolina Kowalkiewicz dans sa vaste carrière d’arts martiaux mixtes.

Mais si Gadelha est connue de la plupart pour ses compétences de soumission exceptionnelles où elle se réjouit d’enrouler ses bras autour de la gorge de ses malheureux adversaires, elle s’éloigne rarement trop de son côté le plus doux – comme elle l’a encore montré sur les réseaux sociaux.

« Lorsque vous enseignez à votre fille que son corps n’est que pur et intact, vous lui enseignez qu’elle peut être ruinée par l’homme.« , a-t-elle écrit sur Instagram.

« Élevez votre fille pour qu’elle sache qu’elle possède son corps, que ce soit pour une femme, un homme ou n’importe qui d’autre. Apprenez à votre fille qu’elle est un cadeau pour qu’elle connaisse sa valeur mais qu’elle n’ait pas honte de partager sa beauté.

« Se rappeler que la beauté se présente sous tant de formes différentes, tout comme l’amour, elle a tellement de langages différents. La beauté de faire tout ce qui vous rend heureux et de voir les gens faire leur argent au lieu d’être financé est la chose la plus attrayante au monde. Autre qu’un cœur beau et pur, bien sûr. Amen à cela?«

La septuple championne du monde de BJJ Gadelha est actuellement classée 8e au classement officiel des poids paille de l’UFC, après avoir baissé les échelons après sa défaite par décision unanime contre la Chinoise Yan Xiaonan en novembre de l’année dernière.

Avant cela, ‘Claudinha’ avait enregistré une impressionnante séquence de victoires contre Angela Hill et Randa Markos.

La joueuse de 32 ans n’a pas concouru depuis sa défaite contre Xiaonan l’année dernière et n’a pas encore signé d’accord de combat pour ce qui serait son premier voyage dans l’Octogone en 2021 après avoir subi avec succès une opération au genou en janvier.