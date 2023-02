Éleveur de chiens tué par balle alors qu’il tentait de vendre un bouledogue français | Nouvelles américaines

Un éleveur de chiens a été tué par balle lundi soir après qu’une vente prévue d’un bouledogue français ait mal tourné, a annoncé la police.

Lonnie A Ray, 76 ans, s’est organisée pour vendre le chien à Bishopville, en Caroline du Sud.

Les autorités ont décrit M. Ray comme “probablement le meilleur éleveur” de la région.

M. Ray avait prévu de rencontrer la personne avec son ami – ce que la police a déclaré qu’il ferait souvent lors de rencontres avec des acheteurs.

Il avait parlé à l’acheteur par téléphone avant d’organiser la rencontre en ligne, a indiqué la police.

Une transaction de 2 500 $ a été convenue, mais avant que cela puisse avoir lieu, au moins une personne avait saisi la laisse du chien, sorti une arme à feu et commencé à tirer en direction de M. Ray et de son ami, a déclaré le shérif Daniel Simon.

La police a également signalé que la personne s’était précipitée dans une voiture Sedan, avec le chiot en remorque et trois ou quatre personnes à l’intérieur du véhicule, selon NBC News.

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont vu M. Ray au sol avec des blessures par balle.

Son ami n’a pas été blessé.

Cependant, M. Ray a été transporté à l’hôpital et déclaré mort une heure plus tard.

Karen Hanna, la fille de la victime, a parlé de son père dans une interview en larmes avec NBC News : “C’était sa vie, c’est ce qu’il aimait. Et sa vie lui a été enlevée.”

« Pourquoi ? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant ? » dit-elle.

Dans l’espoir de retrouver le meurtrier présumé, les députés examinent des images de surveillance autour de la zone et ont conseillé au public de leur parler s’ils ont vu quelque chose.

Le shérif Daniel Simon a déclaré: “C’est vraiment frustrant parce que vous savez que cela pourrait être le prochain membre de votre famille.

“Vous ne savez jamais quand vous voudrez que quelqu’un parle au nom d’un membre de votre famille si quelqu’un lui fait du mal,

comme Mr Ray a perdu la vie”.

Mme Hanna, en état de chagrin, a demandé au tireur de “se rendre” et de “faire ce qu’il faut”.

Une autopsie aura lieu vendredi alors que la police cherchera plus de réponses.

Les bouledogues français sont souvent la cible de vols en raison de leur popularité, ce qui signifie qu’ils valent plus que certaines autres races.

Le promeneur de chiens de Lady Gaga a été abattu alors qu’il promenait les deux Frenchies de la star en 2021.

Le promeneur de chiens, Ryan Fischer, a déclaré qu’il avait un “très proche de la mort”.

Lady Gaga a offert une récompense de 500 000 $ – “sans poser de questions” – pour le retour en toute sécurité des animaux.

Les chiens, Koji et Gustav, ont été rendus quelques jours plus tard.