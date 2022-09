Élèves vulnérables, les familles veulent aussi une année scolaire normale, mais le COVID-19 reste une priorité

Après avoir suivi des cours virtuellement pendant la pandémie, l’élève de Yellowknife Riley Oldford a estimé que cet automne était le bon moment pour retourner à l’école en personne.

Bien que son expérience d’apprentissage à domicile ait été “très bonne dans l’ensemble”, le lycéen a noté que son retour signifiait qu’il rattrapait ses amis. Depuis plus de deux ans, ils n’ont pas eu beaucoup de rencontres en personne à part quelques rassemblements estivaux ou le rare match de hockey sur luge.

“Si je devais contracter le COVID, il y a beaucoup plus de chances que je sois à risque d’être hospitalisé ou en soins intensifs”, a déclaré l’élève de 12e année, qui souffre de paralysie cérébrale et d’une maladie pulmonaire chronique. “J’ai essayé d’éviter complètement de l’attraper, donc je n’ai pas à découvrir ce que pourrait se produire.”

Avec peu ou pas de mesures COVID-19 restantes dans les milieux de la maternelle à la 12e année et un accent renouvelé sur l’apprentissage en personne plutôt que virtuel, cette saison de rentrée scolaire ressemble davantage à une période pré-pandémique pour de nombreux Canadiens. Pourtant, les problèmes de coronavirus restent une priorité pour les étudiants et les familles immunodéprimés ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents, certains experts affirmant qu’ils ont été laissés à eux-mêmes.

Avant le COVID-19, Oldford avait développé des stratégies de base pour passer sa journée d’école. Il n’est pas étranger au désinfectant pour les mains, par exemple, et en tant que personne qui utilise une marchette et un fauteuil roulant pour se déplacer, il évite les foules lorsqu’il se déplace entre les cours.

Il en a depuis ajouté quelques autres. Cet automne, il porte un respirateur K95 ou similaire à l’école et partout en public. Les enseignants l’aident à s’asseoir le plus loin possible de ses camarades de classe. Au déjeuner, il cherche des chambres libres où personne n’est allé, pour pouvoir y manger seul.

“[Before] Je ne me suis jamais vraiment inquiété de ce que je respire vraiment ou de l’endroit où je mange ou à côté de qui je suis assis en classe et à quel point ils sont proches “, a-t-il déclaré.” la vie.”

Alors qu’Oldford dit qu’il comprend que les autorités lèvent les mesures, il admet que le changement radical dans le comportement de nombreuses personnes semble étrange.

“J’ai vu des gens qui portent des masques, mais sinon ils agissent en quelque sorte comme COVID n’existe pas. Je suppose que ce n’est peut-être pas le cas pour eux, mais pour certaines personnes, c’est toujours un gros problème.”

Jeni et Roger Haskett ont scolarisé à la maison leurs enfants Emme, en bas à gauche, et Cody plus tôt dans la pandémie. Ils sont revenus pour la première fois en personne au début de 2022, lorsque des masques étaient nécessaires et que les enfants ont été vaccinés contre le COVID-19. (Dillon Hodgin/CBC)

Sentiments mitigés à propos du retour en personne

Roger Haskett jongle également avec des sentiments mitigés – joie lors de réunions en personne, mais aussi inquiétude constante – alors que ses enfants sont retournés à l’école à Vancouver ce mois-ci. Il a décrit sa famille comme “sur la liste compromise”: il a un rein et un type de maladie rénale.

“Nous comprenons que la société veut quitter le COVID. Malheureusement, le COVID n’a pas encore pris la décision de quitter notre monde”, a-t-il déclaré.

Pendant la plupart des dernières années, Haskett et sa femme Jeni ont choisi de faire l’école à la maison avec Cody, 11 ans, et Emme, huit ans. Plus tôt cette année, les enfants étaient de retour à l’école; la famille s’est sentie plus à l’aise après que les enfants ont reçu leurs vaccins COVID-19, les adultes ont été boostés et les étudiants portaient toujours des masques.

Haskett pense que le masquage cet automne est “un choix intelligent” pour les salles de classe. Il pense également que l’amélioration de la ventilation devrait être une priorité beaucoup plus importante avec la pandémie en cours en plus des allergies automnales et de la saison du rhume et de la grippe.

“Nous devrions clairement faire des choix qui aident à protéger les plus vulnérables de notre société, mais ce ne sont pas les seules raisons”, a-t-il déclaré. Moins de personnes attrapant le COVID “serait mieux pour notre monde, notre économie, notre société, pour tout le monde – pas seulement pour les immunodéprimés”.

Roger Haskett a eu des sentiments mitigés à propos du renvoi de Cody et Emme dans leur école de Vancouver : joie de retrouver des amis en personne, mais aussi inquiétude persistante quant au manque de mesures de protection contre le COVID-19. (Radio-Canada)

Groupe à risque “plus grand que prévu”

Selon le Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste médical au Centre universitaire de santé McGill, il n’est pas toujours évident de savoir qui est immunodéprimé ou plus à risque s’il contracte la COVID-19 – le groupe est plus grand que nous ne le pensons habituellement. à Montreal.

“Ce n’est pas quelqu’un qui porte une lettre écarlate sur le front”, a-t-il déclaré. Le groupe diversifié peut aller, par exemple, des femmes enceintes aux patients prenant certains médicaments en attendant une greffe à ceux dont le système immunitaire ne répond pas aussi bien aux vaccins qu’aux personnes plus âgées.

“Nous devons nous rappeler que ce bassin de personnes à risque est fluide, plus grand que prévu et ce sont les personnes que nous essayons de protéger avec certains de ces [earlier public health] les mesures.”

Le Dr Donald Vinh porte un masque avec une lettre rouge en minuscule «i» – indiquant un immunodéficience – sur le côté. Cela fait partie d’une campagne lancée par un père qui a perdu son enfant immunodéprimé à cause du COVID-19, pour rappeler que le port de masques aide à protéger ceux qui sont immunodéprimés. (Cédrick Tremblay/CBC)

Vinh a exprimé sa déception face à ce qu’il appelle le “phénomène mondial” de l’abrogation des mesures de protection de la santé publique, car il pense que l’objectif de la santé publique est de protéger tout Des membres du public.

“Lorsqu’il existe des mesures simples, faciles à utiliser et efficaces – comme les masques, l’éloignement et la ventilation intérieure qui pourraient prévenir la maladie aiguë potentiellement mortelle du COVID et aussi potentiellement les effets dévastateurs à long terme du COVID – cela est tout simplement époustouflant. que nous n’utilisons pas réellement les outils à notre disposition.”

Vinh a souligné que les écoles ont une expérience combinant la responsabilité sociale avec la science et des mesures de sécurité simples pour le bien de la communauté dans son ensemble. Par exemple, les produits à base d’arachides et de noix sont généralement interdits pour protéger la fraction des élèves qui souffrent d’allergies potentiellement mortelles. Si un cas de poux est détecté à l’école, a-t-il noté, ces informations ainsi que la façon de vérifier vos enfants et comment le traiter sont envoyées à la maison aux personnes potentiellement exposées.

Maintenant, avec COVID, “nous avons dévié [from] notre responsabilité sociale et ont oublié l’approche communautaire et opté pour l’approche individuelle », a déclaré Vinh.

“Nous n’existons pas sur une île”

En ce moment, le message que les personnes immunodéprimées entendent est qu'”il leur appartient strictement de se protéger”, a déclaré le bioéthicien Maxwell Smith.

«Nous avons de bons mécanismes grâce auxquels les gens peuvent se protéger – nous avons des vaccins, nous avons des thérapies, nous avons des masques vraiment bien ajustés qui peuvent fonctionner pour les protéger – mais nous savons et ils savent que plus la société fait pour mettre en place universelle protections, leur protection est simplement amplifiée.”

Il y a eu des préjudices, des risques et des coûts liés aux mesures de santé publique COVID-19, a noté Smith, ‘un professeur adjoint en sciences de la santé à l’Université Western de London, en Ontario. Pourtant, ceux-ci doivent être pesés “par rapport aux autres dommages qui pourraient survenir si nous ne mettons pas ces choses en place”.

REGARDER | La plupart des mesures de santé publique rencontrent un contrecoup – au début, dit le bioéthicien : Avec le temps, on est souvent persuadé d’accepter les mesures de santé publique, dit le bioéthicien Selon Maxwell Smith, bioéthicien et professeur à l’Université Western, l’histoire a montré comment la réaction initiale à certaines mesures de santé ou de sécurité publiques antérieures s’est finalement transformée en acceptation.

Dans le passé, les mesures de santé et de sécurité publiques telles que les lois sur la ceinture de sécurité ou les exigences en matière de sécurité alimentaire ont provoqué une réaction brutale lors de leur introduction, a-t-il déclaré. Au fil du temps, le sentiment s’est déplacé dans ces cas là où nous les considérons maintenant comme nécessaires et bénéfiques.

“Le contexte change l’acceptabilité ou l’acceptation perçue de ces types de mesures”, a déclaré Smith.

“Une fois que nous avons vraiment défini le risque pour ceux qui sont les plus vulnérables d’entre nous, il est beaucoup plus facile de faire valoir que nous avons le devoir de nous assurer que ces personnes ne sont pas simplement mises de côté.”

La solidarité avec les autres que le bioéthicien a remarquée au début de la pandémie “s’est estompée, pour certaines personnes, à” si vous êtes inquiet à propos de ce virus, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger, mais je n’ai aucune responsabilité de le faire “- et ce [sentiment] est vraiment tout simplement antithétique à vivre dans une société », a déclaré Smith.

“Bien que nous ayons des responsabilités personnelles et que nous ayons nos propres tolérances au risque, nous n’existons pas sur une île.”

Riley Oldfold, lycéen de Yellowknife, espère un peu plus de cette pensée communautaire.

Que vous connaissiez réellement quelqu’un à risque ou non, “supposez qu’il pourrait y en avoir”, a déclaré l’élève de 12e année. “Si vous vous sentez malade du tout, n’allez pas dans un endroit public… Lavez-vous les mains, soyez prudent. Il pourrait y avoir quelqu’un qui pourrait tomber très malade à cause de quelque chose que vous ignorez peut-être même.”