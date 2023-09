Élevé, sexy, glamour ? Désolé, à l’ère Sunak, même les scandales d’espionnage sont ennuyeux | Marina Hyde

TL’ouverture du film de James Bond, Spectre, suit l’espion titulaire en costume du Jour des Morts alors qu’il se déplace à travers de vastes foules lors des célébrations spectaculaires à Mexico. Dans un hôtel six étoiles, après une soirée masquée, son glamour compagnon lui montre une clé. Montée dans sa chambre, baiser passionné, elle est sur le lit – mais il est déshabillé avec son costume Savile Row et un Glock 17, et il sort directement par la fenêtre à travers les toits pour assassiner un homme à cause de sa terrible queue de cheval. Il rate, survit à l’effondrement de nombreux bâtiments, repère sa marque et le poursuit à travers des milliers de carnavaliers portant un masque de crâne jusqu’à la place principale. Attendez : qu’est-ce que c’est ? Sauvetage par hélicoptère pour Ponytail ? Je ne pense pas, mon pote – se lance dans la cabine, la violence s’ensuit, chopper tournoie follement au-dessus des têtes des fêtards hurlants pendant qu’ils se battent sur les patins d’atterrissage, récupère l’anneau mystérieux, étrangle quelques acolytes, bye-bye Ponytail, évite la chute libre. Il ne va probablement pas avoir sa baise maintenant, mais bon, c’est un gagne-pain.

Quoi qu’il en soit : pitch pour le froid ouvert au prochain film Bond. Travelling, évidemment. Assis à un bureau avec un emballage de sandwich Pret et une tasse à café réutilisable offerte par un lobbyiste de Big Vape, un jeune homme ferme l’onglet Vente de chemises pour hommes TM Lewin sur son ordinateur – non, attends, y retourne ; commande une autre coupe régulière en popeline blanche – puis lance LinkedIn et se déclare « honoré et incroyablement excité de voir ce que ce prochain chapitre lui réserve » (sa demande de laissez-passer pour la conférence du parti conservateur a été acceptée). Ajoute une nouvelle connexion avec un député, republie presque un tweet insinuant qu’un autre député pourrait être raciste, mais décide de l’aimer à la place, puis se déconnecte et parcourt une série de couloirs, croisant d’autres jeunes similaires et dispensant l’observation fidèle à l’effet de plaisanterie que son L’équipe de football battra ses équipes de football dans des matchs de football qui se dérouleront à des degrés divers. En arrivant dans une petite salle de réunion délabrée, il vérifie que le vin blanc sur la table est bien chauffé à la température requise, avant de fixer sur la porte un morceau de papier A4 indiquant « Boissons mensuelles en Chine ». Titres du rouleau : L’espion qui m’ennuyait.

Nous voici donc avec l’histoire du chercheur de Westminster/espion présumé pour la Chine, un type qui avait accès à un certain nombre de députés, dont la présidente de la commission des affaires étrangères, Alicia Kearns, et Tom Tugendhat (bien qu’avant que ce dernier ne devienne ministre de la Sécurité). Je dois dire avant d’aller plus loin que l’homme en question a publié lundi une déclaration niant catégoriquement être un espion, accusant « des reportages extravagants ».

Mais la présence présumée d’un agent étranger dans les couloirs sacrés d’un endroit proche du pouvoir a apparemment choqué les députés, malgré le récent avis de la commission du renseignement et de la sécurité. publier un rapport avertissant que la Chine cherchait à infiltrer et à influencer le gouvernement britannique à différents niveaux et avec «un haut niveau d’intention». Une telle conspiration serait si avant-gardiste que même Nadine Dorries en découvrirait les rouages ​​internes. Son dernière chronique du Mail offre un récit remarquablement détaillé de la façon dont vous deviendrez chercheur, apparemment basé sur quelque chose qui est arrivé à « un ancien collègue ».

Malgré tout, l’idée selon laquelle des puissances effectivement hostiles pourraient être impliquées dans des activités d’espionnage a nécessité la livraison d’un camion rempli de sels odorants à SW1. Pourtant, les légendaires « procédures » du Palais de Westminster pour éliminer les indésirables de toute sorte ont-elles jamais été vraiment à la hauteur ? N’oubliez pas qu’il s’agit d’un lieu de travail où de nombreux législateurs accusés d’agression sexuelle et de harcèlement continuent de pointer joyeusement, mais c’est bien car on leur a retiré ce qu’on appelle « le fouet » et ils sont maintenant assis à un siège différent. Pendant ce temps, en ce qui concerne les tentatives du Parlement en matière de contrôle du renseignement, les administrations récentes semblent souvent avoir activement courtisé le désastre. Il n’y a pas si longtemps, un premier ministre conservateur essayait de confier la direction du comité du renseignement et de la sécurité à Chris Grayling.

Selon certaines informations, c’est le fait de ne pas avoir été informé de l’arrestation qui a offensé et rendu furieux les députés sanctionnés par la Chine. « Je me sens incroyablement déçu« , a déclaré une citation de quelqu’un qui, selon vous, aime secrètement le drame. « Je suis complètement sous le choc », a déclaré un autre. « Nous n’avons reçu aucun soutien. » Hmm. Les garder dans l’ignorance pourrait être une erreur inacceptable de la part de services de police et de renseignement incompétents. Mais cela pourrait également suggérer qu’ils sont tellement incontinents que leur dire quoi que ce soit équivaut à embaucher un skywriter. Difficile de dire de laquelle il s’agit, mais assurons-nous d’avoir envisagé toutes les possibilités.

Pour l’instant, il est juste de dire que la nouvelle n’était pas si inattendue pour l’ancien chef du MI6, Richard Dearlove, qui, lundi soir, a déclaré à Sky News: «Je ne suis pas prêt à parler ou à spéculer sur ce que nous leur faisons [China]. Mais il faut avoir les yeux ouverts dans une relation avec un pays comme la Chine. La collecte de renseignements et l’exercice d’une influence clandestine ne sont qu’une partie du jeu… Ce que les Chinois méritent, c’est la réciprocité dans leurs relations à l’étranger, et je pense qu’il est clair que nous devons garder à l’esprit cette approche du problème.» Bien maintenant. Il est tout simplement possible que nous ayons aussi des espions en Chine. Dans le cas contraire, une fois surmontés le choc actuel, les députés devraient produire de toute urgence un rapport sur la surveillance. Et le gouvernement peut également l’ignorer tactiquement.