Élève du secondaire du nord de la Saskatchewan. Première Nation représentant les jeunes à la COP27 en Égypte

Un élève du secondaire d’une Première Nation du nord de la Saskatchewan représente les communautés autochtones sur la scène mondiale.

Sean Bernard, un élève de 12e année de la Première Nation de Waterhen Lake, à environ 290 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon, est en Égypte cette semaine pour assister à la COP27, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Bernard est un jeune délégué, représentant la jeunesse du monde ainsi que les communautés autochtones à travers l’Amérique du Nord.

“Dès que j’ai entendu parler de cela, je l’ai tout de suite adopté parce que je savais à quel point c’était important pour ma communauté et pour les personnes autochtones du Canada”, a-t-il déclaré à l’émission de CBC Radio. Édition du matin Mercredi.

Bernard, qui fréquente l’école secondaire Carpenter à Meadow Lake, en Saskatchewan, est inscrit à un cours virtuel appelé Northern Lifestyles 20, dans lequel les élèves « étudient et négocient l’identité et la durabilité personnelles, culturelles et communautaires grâce au développement des compétences, à l’expérience culturelle et à l’expérience. l’apprentissage », selon un communiqué de presse publié par la Division scolaire du Nord-Ouest le mois dernier.

C’est grâce à ce cours que Bernard a été sélectionné pour assister à la conférence des Nations Unies.

Bernard, à gauche, est rejoint en Égypte avec son professeur de développement durable, Tanis Crawford. (Soumis par Tanis Crawford)

“Je vois un étudiant phénoménal”, a déclaré Tanis Crawford, qui enseigne le cours et rejoint Bernard en Égypte.

“J’ai vu un étudiant qui a immédiatement accepté de relever le défi de traverser le monde pour représenter la jeunesse nord-américaine et les voix autochtones nord-américaines.”

Jeudi, Bernard fera partie d’une présentation aux dirigeants mondiaux qui traite de la jeunesse et des générations futures.

Bernard a été suffisamment impressionnant tout au long de la conférence pour qu’il ait également été invité à prendre la parole au pavillon de la santé, a déclaré Crawford.

Il fait également partie des cinq jeunes qui ont reçu une accréditation exclusive qui, selon Crawford, lui donne accès aux principales négociations en cours.

“Les cinq jeunes qui ont été choisis représentent les jeunes du monde”, a-t-elle déclaré. “Ils ont une place à la table des négociations, et ils ont une place [to speak] leurs demandes.”

Sean Bernard, montré ici tenant un microphone, fait partie des présentations à la COP27, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. (Soumis par Tanis Crawford)

Pendant son séjour en Égypte, il a également rencontré d’autres peuples autochtones pour discuter de la façon dont le changement climatique affecte leurs communautés et de la manière d’agir.

Le Rapport sur le climat changeant du Canada, publié en 2019, a détaillé comment le changement climatique affectera les différentes régions du pays. Le chapitre sur les Prairies note que les changements climatiques peuvent exacerber les inégalités sociales, identifiant spécifiquement les peuples autochtones comme l’un des groupes qui peuvent être plus vulnérables.

La section des Prairies affirme également que le savoir autochtone est d’une « valeur considérable » pour la science climatique et la planification de l’adaptation.

« De nombreux peuples autochtones sont habitués et s’adaptent aux changements environnementaux, les connaissances autochtones offrant des perspectives importantes sur la relation entre l’activité humaine et l’environnement », indique le rapport.

Bernard a déjà vu les effets du changement climatique chez lui, à travers la sécheresse, les incendies de forêt et la détérioration de la qualité de l’eau.

Une fois, un incendie de forêt a forcé les membres de la Première Nation de Waterhen Lake à évacuer la communauté pendant un an, a-t-il déclaré.

Il prévoit d’apporter chez lui ce qu’il a appris pour initier le changement dont sa communauté – et d’autres – ont besoin.

“Je veux assumer ce plaidoyer [role]où je peux dire à ma communauté que nous devons être ceux qui prennent ces décisions », a-t-il déclaré.

« Nous savons ce qui est le mieux pour nous parce que nous faisons partie de ces communautés… Je dois juste nous apporter cela, afin que nous puissions amplifier nos voix pour les peuples autochtones.