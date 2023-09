Éléphants, tigres, bonobos et bien plus encore : des moyens sûrs d’observer des animaux en voie de disparition

L’écotourisme permet aux voyageurs de laisser une empreinte plus légère tout en explorant les merveilles de Mère Nature. Et certains des meilleurs endroits pour voyager hors des sentiers battus abritent certaines des créatures les plus menacées de la Terre. Cependant, il existe des moyens de les voir sans danger pour toutes les personnes impliquées.

Les réserves naturelles permettent aux aventuriers d’observer des espèces menacées dans des zones désignées pour le bien-être des animaux et nombre d’entre elles proposent des possibilités de visites. Les visites guidées, traditionnellement dirigées par des experts et des scientifiques locaux, sont conçues pour montrer la beauté de la faune, tout en garantissant que le monde naturel reste exactement cela : entièrement naturel.

Nous avons compilé une liste de ces destinations et l’avons organisée de manière à vous permettre de savoir où trouver quel animal.

(Remarque : tous les sites présentés ci-dessous abritent des animaux menacés – animaux en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN) ou vulnérables (VU) – tels que classés par le Fonds mondial pour la nature (WWF) ou la liste rouge de l’Union internationale. pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN). Lorsque des estimations de population sont disponibles, elles ont été incluses.)

Un bébé bonobo.

Hendrik Schmidt/Picture Alliance/Getty



Bonobos (FR)

Réserve de faune de Lomako-Yokokala

République Démocratique du Congo

Des bonobos sauvages peuvent être trouvés le long du fleuve Congo ; leur statut menacé est dû aux troubles civils et au faible taux de natalité. Visiter les bonobos est une entreprise de plusieurs jours qui comprend de la randonnée, des conditions de sommeil rustiques et un bon avant-goût de la vie dans la jungle.

Un furet aux pieds noirs.

Kerry Hargrove/Getty



Furet aux pieds noirs (FR)

Bassin Shirley, Wyoming

On pensait autrefois que le putois d’Amérique était éteint, mais une découverte en 1981 a raconté une nouvelle histoire. Désormais répertorié comme en voie de disparition, le clonage a contribué à renforcer cette population de furets, mais seulement à environ 300 individus. Pour les voir à l’état sauvage, essayez de visiter Shirley Basin, Wyoming. De plus, le zoo national Smithsonian de Washington, DC, vient d’accueillir des bébés furets, qui peuvent être vus sur la « Black-Footed Ferret Cam ».

Les papillons monarques.

Luis Acosta/AFP/Getty



Papillon monarque (FR)

Canada, États-Unis et Mexique

Chaque automne, les papillons monarques parcourent entre 1 200 et 2 800 milles depuis le nord du sud-est du Canada jusqu’au centre du Mexique dans le cadre de leur migration hivernale. Observez-les au parc national de la Pointe-Pelée (Ontario), à la réserve faunique nationale Balcones Canyonlands (Texas) et à la réserve faunique nationale St. Marks (Floride) lors de leur migration.

Pingouin des Galapagos.

Getty



Pingouin des Galapagos (FR)

Les îles Galapagos

Équateur

Les manchots des Galapagos ont la particularité d’être la seule espèce de manchots au nord de l’équateur et dans les Galapagos. Le WWF affirme qu’il en reste moins de 2 000. Les îles Isabela et Fernandina sont les meilleurs endroits pour observer les manchots, mais on peut également les observer sur les îles Floreana, Santiago et Bartolome, où les touristes peuvent nager avec eux autour de Pinnacle Rock.

Gorille des plaines de l’ouest au zoo d’Atlanta.

Getty



Gorille des plaines occidentales (CR)

Zoo d’Atlanta

Atlanta

Il y a si peu de gorilles des plaines occidentales dans la nature qu’il est peu probable que vous puissiez en voir un lors d’un voyage en Afrique. Optez plutôt pour une visite au zoo d’Atlanta, qui abrite l’une des plus grandes populations de ce singe. Le Great Ape Heart Project, géré par le zoo et des partenaires vétérinaires, mène des recherches sur les maladies cardiovasculaires des gorilles, principale cause de mortalité des grands singes en captivité. C’est également un leader mondial dans la recherche sociale et cognitive sur les gorilles.

Baleine noire du Nord.

Getty



Baleine noire de l’Atlantique Nord (CR)

océan Atlantique Nord

Islande

Ces baleines à fanons sont protégées par la loi américaine sur les espèces en voie de disparition, la loi sur la protection des mammifères marins et la loi sur les espèces en péril du Canada. Comme leur nom l’indique, on les trouve dans l’océan Atlantique Nord, dans les régions les plus proches de l’Islande, du Groenland, de la Scandinavie et dans les régions du nord des États-Unis et du Canada. Les voyages d’observation des baleines dans la région sont votre meilleure occasion d’apercevoir la créature.

Marsouin aptère du Yangtsé.

Xiao Yijiu/Xinhua/Getty



Marsouin aptère (CR)

Fleuve Yangtze et eaux côtières

Chine

Le plus long fleuve d’Asie abritait autrefois deux espèces de dauphins. Aujourd’hui, il ne reste que le marsouin aptère, quoique en petit nombre. Plonger dans la mer de Chine orientale et dans d’autres eaux côtières peut révéler un aperçu de cette créature unique, dépourvue de nageoire dorsale.

Éléphant pygmée de Bornéo.

Caroline Pang/Getty



Éléphants de Bornéo (FR)

Réserve faunique de Tabin

Bornéo, Malaisie

De nombreuses espèces menacées et espèces sauvages exotiques habitent la réserve faunique de Tabin, notamment les éléphants de Bornéo (il en reste moins de 1 500 dans le monde) et les bovins Banteng (EN). La zone de forêt tropicale des basses terres est ouverte aux touristes et est populaire auprès des photographes et des ornithologues amateurs. Les visiteurs peuvent prolonger leur expérience en plongeant dans la cascade sur place.

Une tortue de mer verte.

Jay Fleming/Getty



Tortue verte (FR)

Îles hawaïennes

La tortue verte peut être trouvée des îles hawaïennes à Guam, en passant par Madagascar et les Caraïbes, ainsi qu’à des endroits intermédiaires. On sait qu’ils migrent des plages vers les eaux profondes, affrontant des prédateurs tels que des bateaux de pêche et des chasseurs d’œufs en cours de route. Une plongée sous-marine sur un récif ou une visite (à une distance sûre) d’une plage pendant la saison de reproduction permettent d’observer ces créatures.

Un tigre sur un étang gelé.

Getty



Tigre de Sibérie (FR)

Réserve de biosphère de Kedrovaya Pad

Russie

En raison de l’activité humaine et de phénomènes naturels tels que les incendies de forêt, cette réserve située à l’extrême est de la Russie, près de la Chine et de la Corée du Nord, abrite le seul exemple sur Terre d’un climat de taïga du sud de l’Oussouri. Les limites officielles de la zone ont été établies en 1916, ce qui a conduit au développement d’un programme d’éducation écologique. Il abrite le tigre de Sibérie (il en reste environ 400 à l’état sauvage) et l’ours noir d’Asie (VU).