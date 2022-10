Elephant Snacking sur ‘Pani Puri’ dans les rues d’Assam est l’animal spirituel de Desi Internet

Une vidéo d’un éléphant dégustant des puchkas dans une rue d’Assam est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip a été enregistré dans la localité de Tezpur de l’État, où l’animal savourait la délicieuse cuisine de rue connue sous le nom de panipuri à Mumbai et de golgappas à Delhi. Dans le clip viral, l’éléphant se tient patiemment à proximité d’un étal en bordure de route. L’animal attend que le vendeur prépare des puchkas fraîches, comme le font les gourmets. Pendant que le vendeur prépare les puchkas, l’animal les engloutit à l’aide de sa trompe. L’un après l’autre, l’éléphant enchaîne plusieurs séries de puchkas jusqu’à la fin de la vidéo virale.

Le gardien de l’éléphant peut être vu assis sur le dos de l’animal. Chaque fois que le vendeur fourre du masala et de l’eau acidulée dans les puchkas, l’éléphant l’attrape avec justesse dans sa trompe pour le dévorer. Il semble que l’animal aimait le goût car on peut le voir battre des oreilles. En arrière-plan de la vidéo, les spectateurs peuvent être entendus rire et rire en regardant le spectacle rare. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Un barrage d’amoureux des animaux a répondu à la vidéo virale en louant les plus mignons puchka hoggers. Alors que certains ne pouvaient pas contrôler leur rire, beaucoup utilisaient des gifs pour exprimer leurs émotions. Un internaute a plaisanté: “Guard a l’air salé parce qu’il n’en a pas eu.”

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un éléphant mangeant de la nourriture prend d’assaut les réseaux sociaux. Il y a à peine un mois, l’officier du Service forestier indien (IFS) Supriya Sahu s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo d’un éléphant essayant d’obtenir un jacquier d’un arbre pour suffire à sa faim. L’éléphant ne ménage aucun effort pour atteindre le fruit.

Tout en partageant la vidéo, l’officier de l’IFS a déclaré que les éléphants adoraient le jacquier. Elle a écrit : « Le jacquier est aux éléphants ce que les mangues sont aux humains… et les applaudissements des humains à l’effort réussi de cet éléphant déterminé pour se rendre au jacquier sont absolument réconfortants.

