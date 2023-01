Elephant montre son sens de l’humour dans une vidéo virale en se moquant d’un compagnon en descente

Qu’il s’agisse d’agiter leur trompe dans les airs ou de battre leurs oreilles gigantesques, tout ce que font les éléphants est le plus mignon des bouffonneries de tous les temps. Ils sont connus pour être non seulement des êtres très intelligents mais aussi très sociaux. Parfois, ce comportement social et le sens de l’humour qui l’accompagne peuvent diviser les humains. Prenez cet éléphant par exemple, qui se moque de la manière dont son compagnon descend une toute petite marche. Le mammifère géant qui prend la tête plie ses pattes arrière avant de descendre. Il atteint prudemment le sol et s’éloigne. La créature derrière fait de même. Seulement, il décide qu’il vaut mieux tomber à la place. Ne vous inquiétez pas, il dépoussière la saleté et s’en va indemne. Jetez un œil au clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux étaient en colère contre les bouffonneries du mammifère. Alors que l’un d’eux a mentionné qu’il ne remettrait jamais en question un éléphant ayant le sens de l’humour, un autre utilisateur a déclaré que c’était une façon intelligente de descendre. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Les éléphants sont la plus belle créature sur terre. J’adore les éléphants.

L’éléphant est la plus belle créature sur terre. J’adore les éléphants. 😀— Rajeev Jain (@RajeevJ45804498) 3 janvier 2023

“Oh oui! Maintenant, je sais d’où vient le mot moqueur », a tweeté un autre utilisateur.

Oh oui!! maintenant je sais d’où vient le mot moqueur 😂— eshwar rachakonda (@eshwar_rk) 3 janvier 2023

Un tweet disait: “Le deuxième a adopté l’option d’économie d’énergie.”

La deuxième a adopté l’option d’économie d’énergie.— Dr MHSwaminath. (@HSwaminath) 3 janvier 2023

Au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu que les éléphants sont les créatures les plus adorables, ce bébé tusker vous fera changer d’avis. Dans un clip partagé sur Instagram, un bébé éléphant est capturé en train de se gratter de la tête aux pieds contre un arbre. Sa trompe n’étant pas d’une grande aide, le mammifère a dû s’adapter. C’est une nouvelle compétence débloquée. Le bébé éléphant, nommé Nyambeni, change même de position pour mieux se gratter. La légende du message disait : « Elle est peut-être minuscule, mais Nyambeni a déjà tout compris. De nombreux nourrissons ont besoin d’un coup de main pour des choses qui sont une seconde nature pour les éléphants adultes, comme se gratter une démangeaison ou un bain de boue – mais pas Nyambeni ! Elle s’attaque aux tâches quotidiennes avec une compétence et une passion qui démentent son jeune âge. (Par exemple, cette séance de grattage de la tête aux pieds s’est poursuivie pendant cinq bonnes minutes !).”

Que pensez-vous de ces adorables mammifères géants et de leurs pitreries hilarantes ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici