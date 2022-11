Elephant interrompt un journaliste de télévision pendant la diffusion, la vidéo Reddit devient virale

Les animaux font partie des êtres les plus curieux. Parfois, leur curiosité peut être hilarante. Un éléphant s’est approché d’un journaliste, essayant apparemment de trouver sa trompe. Partagé sur le plus grand dépôt d’humour de Reddit, le journaliste peut être entendu parler de la conservation des espèces sauvages, avec The Standard, Kenya. Se tenant près des éléphants, il est capable de garder son sang-froid même lorsqu’ils le heurtent. Mais l’un des éléphants décide de voir par lui-même où se trouve la trompe du journaliste. L’éléphant place d’abord sa trompe au-dessus de la tête du journaliste avant de descendre lentement et de toucher son nez. A ce moment, le reporter ne peut plus se retenir et éclate de rire avec le caméraman. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux sont amoureux du clip. Beaucoup ont qualifié le moment de sain et étaient heureux de tomber sur la vidéo. Un utilisateur de Reddit a commenté : « J’adore ça. Il a fait un si bon travail en gardant son sang-froid jusqu’à ce que le petit Snuffy lui botte le nez.

« En fait, il a probablement aidé sa campagne. Qui ne voudrait pas aider après avoir vu un éléphant frapper le nez d’un gars au hasard et refuser d’élaborer », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté: “Je jure que cet éléphant a rigolé / ricané à la fin.”

Plusieurs autres utilisateurs de Reddit ont loué l’attitude du journaliste envers toute la situation. Un utilisateur a fait remarquer que le journaliste était tellement drôle et que sa réaction était adorable. Au début, il s’est efforcé d’être sérieux et de représenter une cause importante au mieux de ses capacités. Cependant, clairement, les éléphants avaient d’autres plans. Un autre a mentionné qu’ils auraient dû continuer à rouler et utiliser ce moment. En accord avec la suggestion, un utilisateur de Reddit a mentionné que si nous humanisions davantage la nature, les gens pourraient ne pas vouloir la détruire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici