«Elephant In The Womb»: Kalki Koechlin devient auteur avec un livre «candide, drôle et relatable» sur la maternité | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Kalki Koechlin fait ses débuts en tant qu’auteur avec un livre illustré de non-fiction sur la maternité, a annoncé samedi l’éditeur Penguin Random House India (PRHI).

Intitulé « Elephant In The Womb », le livre illustré par Valeriya Polyanychko, sera publié cette année sous la marque « Penguin’s ».

Une combinaison d’essais personnels et de pièces de réflexion, le livre graphique est un récit «candide, drôle et relatable» qui parle de la grossesse et de la parentalité pour les mères, les femmes enceintes et «quiconque pense même à la maternité».

«Alors que je luttais avec ma grossesse et mon nouveau rôle de mère, ce sont mes amis qui m’ont aidé. Ils ont partagé leurs moments difficiles et leurs phases sombres et comment ils s’en sont sortis avec le rire et la contemplation, et cela m’a aidé plus que ceux-là. qui ne parlait que du glorieux et béni bébé dans les bras qui a éclairé leur vie », a déclaré l’acteur de 37 ans, qui a donné naissance à une petite fille en février de l’année dernière.

Selon l’éditeur, la prose nuancée de Koechlin rend les lecteurs conscients de l’inconfort physiologique et des attentes maniaques qui font de la maternité une expérience douce-amère.

«Le livre de Kalki Koechlin traite de la mère de tous les problèmes, du fait que la parentalité est aussi épuisant que satisfaisante, aussi épuisant qu’inspirant, et aussi frustrante que joyeuse.

«Nous romançons la maternité dans la culture populaire, et je suis si heureuse que Kalki ait retiré le rideau sur ce qui est essentiellement le travail physique et émotionnel d’une grande partie de la population féminine», a déclaré Maasi Subramaniam, rédactrice en chef de PRHI.