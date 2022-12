Éléphant et rhinocéros s'affrontent férocement, et le gagnant est...

Il se passe toujours quelque chose d’intéressant dans le règne animal. Les photographes animaliers, qui se consacrent à capturer la beauté et les dangers de la nature sauvage, sont toujours sur leurs gardes, donnant aux téléspectateurs les meilleurs aperçus des différents événements du monde animal. À maintes reprises, des vidéos sur des combats meurtriers et des attaques horribles dans la nature ont intrigué les internautes. Et une de ces vidéos menaçantes d’une bataille féroce entre un puissant éléphant et un rhinocéros à une corne est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Instagram il y a quelque temps. La séquence s’ouvre sur un rhinocéros et un éléphant qui s’affrontent avant de se lancer dans une bataille à glacer le sang. Le rhinocéros a été le premier à lancer l’attaque, se précipitant vers l’énorme défense. D’après la vidéo, il semble que le rhinocéros ait tenté d’empêcher l’éléphant de boire de l’eau d’un plan d’eau voisin, très conscient de son territoire. Bientôt, l’éléphant s’élance vers l’animal à une corne comme une bête défiée et le pousse de toutes ses forces.

Dans une faible tentative, le rhinocéros essaie de se défendre et se fraye un chemin jusqu’à l’éléphant, mais il échoue lamentablement. Le gigantesque éléphant pousse à nouveau le rhinocéros et le pousse sur le plan d’eau. Après que l’éléphant ait établi sa forteresse sur le rhinocéros, ce dernier accepte sa défaite et s’enfuit de la scène avec son bébé. Dès que l’incident a eu lieu, les personnes qui ont enregistré le moment ont éclaté en crises de choc et de surprise.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Internet, les internautes ont rapidement afflué vers la section des commentaires avec leurs réactions enthousiastes. Un utilisateur a expliqué: “Elephant pourrait faire beaucoup plus de dégâts s’il était énervé. L’éléphant a attendu que le bébé s’éloigne pour pouvoir finir de battre sa mère. Un autre a noté: «C’est. Triste. Mais. Son. La nature.” Un troisième individu a plaisanté : « Prouver que l’éléphant est individuellement la créature la plus puissante du monde.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 4,2 millions de vues et reçu plus de 126 000 likes sur Instagram.

Que pensez-vous de ce face-à-face vicieux ?

