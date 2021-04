Un clip vidéo d’un veau d’éléphant est devenu viral sur les réseaux sociaux et Internet en profite énormément. Internet profite de la vidéo montrant le bébé mammifère se baignant dans une baignoire remplie d’eau. La vidéo mignonne, tweetée il y a des heures, a recueilli plus de 16 000 vues à ce jour, ce qui montre qu’Internet est ravi de la regarder.

Susanta Nanda des services forestiers indiens a tweeté la vidéo de 51 secondes. La vidéo montre que le veau éléphant a plongé dans une baignoire remplie d’eau et a profité d’un bain frais pour combattre la chaleur estivale. La vidéo a reçu plus de 250 retweets et plus de 1 950 likes. Dans le vidéo, on peut voir la mère du veau éléphant se promener dans la baignoire et garder un œil attentif sur son bébé qui a été vu jouer avec de l’eau. L’enfant, quant à lui, appréciait chaque instant en jouant avec l’eau.

«Voyez qui se détend en cet été chaud sous les yeux attentifs d’une mère», a-t-il écrit dans le tweet.

Les utilisateurs de Twitter ont adoré la vidéo et ont déversé leur amour sous la forme d’émoticônes de cœur dans la section des commentaires du tweet de Nanda. Internet s’évanouit à cause des mignonnes singeries de l’animal.

Très peu de gens savent qu’ils sont les enfants les plus vilains de la planète. – Mohammad Tarique (@emperor_mohd) 11 avril 2021

❤️— आईस ऐज वाला सीड… (@ i_am_nishad14) 11 avril 2021

Les animaux, en particulier les éléphants, adorent prendre des bains car ils aiment beaucoup l’eau. Les internautes déversent généralement tout leur amour sur eux chaque fois qu’une vidéo de ces doux géants éclabousse dans l’eau.

Nanda publie généralement des vidéos d’animaux faisant des bouffonneries réconfortantes. Plus tôt, il a également publié une vidéo dans laquelle on peut voir un lion tapoter avec amour un canard dans un étang. Dans la vidéo, il semble que le lion tente d’assister l’oiseau qui a atteint l’impasse du plan d’eau.

Combien d’entre vous pensaient que de si grands carnivores avaient un cœur tendre? Ils sont sauvages. Mais pas des sauvages. Respectez-les et adorez-les. Ils tuent pour survivre et seulement lorsqu’ils sont provoqués. pic.twitter.com/RwoJ1z1Hjc – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 25 mars 2021

Le gros chat est un animal sauvage mais n’est pas de nature sauvage, a mentionné le responsable de l’IFS dans son tweet. Nanda a écrit que le lion «ne tue que pour survivre et n’attaque que lorsqu’il est provoqué». La courte vidéo remplie d’amour et de soins a déjà été visionnée plus de 10 mille fois sur Twitter.

