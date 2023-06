Elena Rybakina se retire avant le troisième tour pour cause de maladie

La championne en titre de Wimbledon, Elena Rybakina, s’est retirée de l’Open de France avant son match du troisième tour samedi parce qu’elle est malade.

« Je voulais juste me donner à 100%, et évidemment je suis loin d’être à 100% », a déclaré Rybakina. « Si je ne peux pas respirer, il n’y a aucune chance que je puisse même courir et essayer de concourir. »

Rybakina, tête de série no 4, devait affronter Sara Sorribes Tormo, 132e, lors du match d’ouverture de la journée sur le Court Philippe Chatrier.

Ils devaient commencer à jouer à 11h45, heure locale, mais à ce moment précis, Rybakina s’est assise derrière le micro lors d’une conférence de presse pour expliquer pourquoi elle se retirait du deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année.

Semblant bourrée, Rybakina a expliqué qu’elle avait de la fièvre, qu’elle n’avait pas bien dormi les deux dernières nuits et qu’elle avait du mal à respirer lors d’une séance d’échauffement samedi avant son match. Elle a dit qu’un médecin lui avait dit qu’il y avait un virus qui circulait « ici à Paris ».

Rybakina, qui a remporté chacun de ses deux premiers matches cette semaine en deux sets, était considérée comme l’une des meilleures prétendantes au championnat de Roland Garros. Elle a remporté ses 10 derniers matchs, dont un titre de mise au point sur terre battue rouge à l’Open d’Italie le mois dernier.

Elle joue un jeu puissant basé en partie sur l’un des meilleurs services du circuit WTA, qu’elle mène en as cette saison.

En juillet dernier, Rybakina a remporté son premier trophée majeur en battant Ons Jabeur en finale à Wimbledon.

Rybakina est une jeune femme de 23 ans née à Moscou et qui représente le Kazakhstan depuis 2018, lorsque ce pays lui a offert un financement pour soutenir sa carrière de tennis. Le changement a été un sujet de conversation pendant Wimbledon, car le All England Club a interdit aux athlètes qui représentent la Russie ou la Biélorussie d’entrer dans le tournoi en 2022 en raison de la guerre en Ukraine.

Le forfait permet à Sorribes Tormo, 26 ans, de se qualifier pour le quatrième tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

