Elena Rybakina: Rencontrez la star russe visant la gloire de Wimbledon

Rybakina tentera d’entrer dans l’histoire samedi lorsqu’elle affrontera Ons Jabeur de Tunisie

Elena Rybakina, née à Moscou, est sur le point de réaliser un exploit improbable samedi lorsqu’elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur devant ce qui sera une salle comble sur le court central de Wimbledon.

Le voyage de Rybakina vers la finale intervient après que des joueurs comme Aryna Sabalenka de Biélorussie et Daria Kasatkina de Russie n’aient été que deux des joueurs contraints de regarder Wimbledon cette année de loin en raison de l’objection du All England Club à leur nationalité.

Néanmoins, Rybakina pourrait annoncer un moment quelque peu gênant pour Wimbledon – et même pour la famille royale britannique – si elle peut triompher sur les courts en gazon de Londres dans ce qui pourrait être un tour de star.

Qui est Elena Rybakina ? Rybakina, qui a eu 23 ans le mois dernier, est une joueuse de tennis d’origine russe qui représente le Kazakhstan sur la scène internationale depuis l’âge de 19 ans. Avant sa course historique vers la finale de Wimbledon ce mois-ci, sa meilleure performance en Grand Chelem est survenue sur terre battue alors qu’elle atteignait les quarts de finale de l’Open de France de l’année dernière – une performance qui l’a aidée à atteindre un meilleur classement mondial en carrière de 12 plus tôt cette année. Son classement est depuis tombé à 23, et il n’augmentera pas quoi qu’il arrive à SW19 samedi après que la WTA ait refusé d’attribuer des points de classement à Wimbledon cette année en raison de l’absence de joueuses de Russie et de Biélorussie.

Pourquoi Rybakina représente-t-elle le Kazakhstan ? Bien qu’elle soit née à Moscou, Rybakina a changé d’allégeance en juin 2018 et a choisi de représenter le Kazakhstan peu après son 19e anniversaire, après s’être vu offrir une belle enveloppe financière par la Fédération de tennis du Kazakhstan, renonçant ainsi à une carrière universitaire aux États-Unis. La perte de la Russie était clairement le gain du Kazakhstan. Sa percée a eu lieu en juillet 2019 lorsqu’elle a remporté son tout premier titre sur le circuit WTA à l’Open de Bucarest, se classant ainsi parmi les 100 meilleures joueuses du monde. De là, elle est allée de mieux en mieux, pénétrant dans le top 50 et finalement dans le top 20 avec une série de performances impressionnantes qui ont finalement été interrompues par le début de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le sport pendant plusieurs mois. Samedi, elle deviendra la première joueuse représentant le Kazakhstan à avoir disputé une finale de Grand Chelem et pourrait devenir la première star d’origine russe à remporter un titre en simple à Wimbledon depuis que Maria Sharapova a choqué le monde à l’adolescence en 2004.

Qu’a dit Rybakina à propos de son changement de nationalité ? Rybakina n’a exprimé aucun regret dans les années qui ont suivi sa décision de changer de nationalité ; quelque chose qui l’a presque immédiatement placée parmi les joueuses de tennis les plus en vue du Kazakhstan. Il n’est pas rare que les sportifs – et en particulier les joueurs de tennis – passent de la nationalité russe à la nationalité kazakhe, tant la qualité (et peut-être le grand nombre) des joueurs russes, hommes et femmes, ainsi que l’offre des autorités du tennis kazakh des packages financiers attractifs pour les exilés du tennis russes. Lire la suite La Russie enracine pour Rybakina en finale de Wimbledon – chef du tennis “Je joue pour le Kazakhstan depuis longtemps. Je suis vraiment heureux de représenter le Kazakhstan,” a déclaré Rybakina peu après sa victoire contre l’ancienne championne de Wimbledon Simona Halep en demi-finale. « Ils ont cru en moi. Il n’y a plus de question sur ce que je ressens. C’est déjà long mon parcours de joueur kazakh.” Cela dit, elle entretient des liens étroits avec sa terre natale et aurait une maison à Moscou, mais dit que la nature de sa formation (sans parler de la vie de joueuse de tennis en tournée) signifie que sa vie est nomade. une. Mais peu importe où elle pose sa tête chaque soir, Rybakina bénéficie toujours d’un soutien important au sein de l’infrastructure du tennis russe. “C’est bien qu’Elena joue la finale de Wimbledon, c’est notre produit. Bien sûr, nous allons l’encourager », a déclaré le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev. “Chacun a le droit de faire son propre choix. Nous soutiendrons Elena, bonne chance à elle.

Est-elle la seule Russe à passer au Kazakhstan ? Loin de là. Rybakina est actuellement classée comme la meilleure joueuse kazakhe. La prochaine étape ? Yulia Putintseva, née en Russie. Les trois meilleurs joueurs masculins kazakhs sont également tous nés en Russie – Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin et Dmitry Popko – Bublik ayant réalisé son meilleur Grand Chelem en carrière en route vers sa sortie au troisième tour à Wimbledon cette année. Kukushkin, quant à lui, a été l’un des premiers à passer au tennis kazakh depuis la Russie en 2008, et a précédemment expliqué sa décision : “A cette époque, j’avais environ 150 ans dans le monde et je me débattais. “Je n’étais pas en forme à ce moment-là, mais je savais que je pouvais jouer mieux, beaucoup mieux et que je pouvais passer à l’autre niveau. « Mais je n’ai pas eu l’occasion de faire ça. Malheureusement en Russie personne ne s’intéressait à moi. Le Kazakhstan est venu vers moi et ils m’ont tout fourni, les conditions d’entraînement, les entraîneurs.

Pourquoi la finale de Wimbledon de Rybakina est-elle potentiellement gênante pour les organisateurs ? La présence même de Rybakina dans la finale féminine sera potentiellement source de malaise dans les coulisses de Wimbledon. La décision controversée prise par le All England Club de désinviter les joueurs de Russie et de Biélorussie de l’événement de cette année, qui a provoqué la fureur du WTP et de l’ATP, a été en partie prise avec l’intention d’exclure un casse-tête de relations publiques de célébrer un athlète russe victorieux en au milieu de l’action militaire du pays en Ukraine, pour laquelle l’Occident a exprimé son mépris par une série de sanctions financières et – oui – sportives. LIRE LA SUITE: Une star d’origine russe donne “mal à la tête” à Wimbledon, affirment les médias Néanmoins, une star du tennis née à Moscou est sur le point de réaliser un exploit historique sur l’herbe immaculée que le All England Club espérait être à l’abri de l’influence russe, même si une telle propagande a été largement générée, voire amplifiée, par ses propres actes. . La cerise sur le gâteau de la saga ? La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, devrait être chargée de remettre le trophée au vainqueur dans un moment que les attachés de presse de Buckingham Palace regarderont sans aucun doute nerveusement entre leurs doigts.