Elena Rybakina remporte Wimbledon et son premier titre du Grand Chelem

WIMBLEDON, Angleterre – Elena Rybakina a battu Ons Jabeur pour remporter le titre en simple de Wimbledon samedi, 3-6, 6-2, 6-2, donnant à une joueuse née et élevée en Russie le championnat le plus prestigieux du sport un peu plus de deux mois après le tournoi. les organisateurs ont interdit aux joueurs représentant la Russie de participer.

Rybakina, qui a commencé à représenter le Kazakhstan il y a quatre ans après que l’ancienne république soviétique a accepté de financer sa carrière, a maîtrisé Jabeur, qui a faibli et a succombé à l’incohérence après avoir pris les devants.

Rybakina était nerveuse et tremblante au début, manquant longtemps des balles de rallye apparemment faciles et luttant pour obtenir son premier service dangereux sur le terrain, mais elle s’est calmée au fur et à mesure que le match s’étirait. Une fois qu’elle a trouvé son rythme, Jabeur, originaire de Tunisie, n’a eu que peu de réponses. Elle a eu une chance de faire match nul même dans le troisième set alors que Rybakina a pris du retard 0-40 au service à 3-2, mais Jabeur n’a pas pu terminer le match et Rybakina a franchi la ligne d’arrivée à partir de là.