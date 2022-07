Elena Rybakina refuse le bonus de la Fédération kazakhe et implore l’investissement dans le tennis de base

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, aurait refusé le bonus que la Fédération kazakhe de tennis avait offert à la joueuse de 23 ans pour ses exploits à SW19, leur demandant plutôt d’investir l’argent dans la promotion du tennis de base dans le pays.

Rybakina a battu la Tunisienne Ons Jabeur en trois sets pour remporter un premier titre historique du Grand Chelem pour elle et son pays. Elle est également devenue la plus jeune femme à soulever le Venus Rosewater Dish depuis Petra Kvitova, 21 ans, en 2011. Elle est maintenant la quatrième plus jeune championne majeure active du circuit WTA, plus âgée que Iga Swiatek, Bianca Andreescu et Emma Raducanu. .

Un article du Astana Times a déclaré que la fédération du Kazakhstan tenait à lui montrer sa reconnaissance pour avoir placé le pays sur la carte du tennis en offrant un bonus à Rybakia.

Cependant, Rybakina, qui a obtenu près de deux millions de livres pour ses exploits à Wimbledon, a demandé à la fédération d’investir plutôt le bonus dans le tennis de base au Kazakhstan.

“Tout d’abord, bien sûr, je voudrais aider les juniors, la majeure partie (de l’argent) ira à eux. Et le deuxième point important pour moi : j’étais au refuge, et j’en ai été très ému, donc je voudrais allouer de l’argent pour le refuge pour animaux », le rapport cite Rybakina, qui a déménagé de Russie au Kazakhstan pour obtenir plus financement, comme on dit.

A LIRE AUSSI| Open de Singapour : PV Sindhu sacré champion

La championne espérait que le financement aiderait davantage de juniors à jouer sur le circuit WTA.

« La transition des juniors vers une carrière professionnelle adulte est très difficile. Outre le fait qu’il faut avoir une bonne équipe autour de soi, tout le monde n’est pas capable de continuer au niveau professionnel et seules quelques personnes arrivent au sommet. J’ai eu beaucoup de chance à cet égard », a déclaré Rybakina.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.