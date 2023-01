Elena Rybakina prend d’assaut Jelena Ostapenko pour atteindre sa première demi-finale à Melbourne

La championne de Wimbledon Rybakina se qualifie pour la demi-finale de l’Open d’Australie

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, a disputé sa première demi-finale de l’Open d’Australie avec une victoire 6-2, 6-4 contre la Lettone Jelena Ostapenko mardi.

La 22e tête de série a dépassé l’ancienne championne de Roland-Garros, tête de série 17, en 1h19 sur la Rod Laver Arena et rencontrera l’Américaine Jessica Pegula ou la Biélorusse Victoria Azarenka pour une place en finale.

“Je suis super content d’être pour la première fois en demi-finale”, a déclaré la star kazakhe. “C’était une atmosphère incroyable.”

Rybakina avait déclaré “qu’elle pouvait battre n’importe qui” après avoir éliminé la tête de série Iga Swiatek en deux sets dimanche.

Et elle a été la plus rapide hors des blocs derrière son gros service, brisant Ostapenko immédiatement et martelant trois as pour atteindre 3-1.

Elle a créé un autre point de rupture à 30-40 lorsqu’une soudaine averse a stoppé l’élan de la 22e tête de série.

Les joueurs se sont précipités de la Rod Laver Arena alors que le toit était fermé et que l’eau était épongée.

Après un retard de près d’une demi-heure, Ostapenko a vu le danger immédiat.

Mais elle était impuissante à empêcher l’agressive Rybakina de capter un second break deux points plus tard.

Le service de Rybakina l’a sortie des ennuis dans le suivant à 15-40 et a clôturé le premier set en 32 minutes.

Ostapenko a augmenté la puissance de ses coups de fond au début du deuxième set, brisant 2-0 avec un cri.

Mais la calme Rybakina a rebroussé chemin et a sauvé quatre autres balles de break dans le prochain niveau à 2-2.

Rybakina a de nouveau frappé lors du prochain match de service d’Ostapenko pour bien mettre la ligne d’arrivée en vue.

À 6-5 au service pour le match, la Kazakhe d’origine russe, normalement assurée, a vu deux balles de match sauvées avant que son 11e as ne scelle sa progression.

“Bien sûr, j’étais nerveuse surtout lors du dernier match, mais pas aussi nerveuse qu’avant le match”, a-t-elle déclaré. “Je suis donc super heureuse d’avoir géré mes émotions et j’ai très bien joué aujourd’hui.”

Ostapenko avait remporté ses deux rencontres précédentes – la dernière à Eastbourne en 2021 – et participait également à son premier quart de finale de l’Open d’Australie.

La joueuse de 25 ans a travaillé son chemin vers le sommet après avoir admis qu’elle avait du mal à faire face à 19 ans lorsque sa vie a changé en remportant l’Open de France.

Après avoir éliminé Coco Gauff au quatrième tour, elle a déclaré que sa confiance était revenue et qu’elle n’avait “jamais douté” qu’elle avait la capacité et la volonté de remporter un autre Grand Chelem.

Mais Rybakina était imparable alors qu’elle poursuit sa deuxième couronne du Grand Chelem en six mois après avoir triomphé sur l’herbe à Wimbledon en juillet dernier.

