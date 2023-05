Elena Rybakina: la championne de Wimbledon remporte l’Open d’Italie après la retraite d’Anhelina Kalininia | Actualités Tennis

Elena Rybakina a été couronnée championne de l’Open d’Italie WTA après qu’Anhelina Kalininia se soit retirée dans le deuxième set d’une finale retardée par la pluie en raison d’une blessure à Rome.

La finale a commencé vers 23 heures alors que les spectateurs attendaient sous leurs parapluies pendant des heures avant le début de la session nocturne.

Quand cela a été le cas, Kalininia a ouvert de manière formidable en brisant Rybakina après plusieurs échanges de deux.

Mais la Kazakhe a commencé à montrer sa qualité et a riposté avec son propre break au sixième jeu avant de breaker à nouveau au 10e jeu pour remporter le premier set.

Rybakina a commencé le deuxième set avec une prise convaincante alors que Kalininia s’est assise pour parler à son médecin et après une consultation très rapide, les joueuses se sont serrées la main pour donner à la championne de Wimbledon 2022 son plus gros titre sur terre battue, qui la verra également grimper au quatrième rang. au classement WTA lundi.

C’était la deuxième fois du tournoi que Rybakina gagnait après que son adversaire se soit retiré après qu’Iga Swiatek ait été forcée de se retirer en quart de finale.

Après la victoire, Rybakina a déclaré sur le terrain : « Je souhaite à Kalininia un prompt rétablissement car c’est une très bonne amie à moi et je suis vraiment heureuse de tous ses résultats. Elle a fait du bon travail et j’espère qu’elle pourra récupérer pour Roland-Garros.

« Un grand merci à la foule et à tous ceux qui sont restés et ont regardé jusqu’à la fin. Ce n’était pas facile pour nous mais pas facile pour vous avec toute la pluie d’aujourd’hui, alors merci beaucoup pour votre soutien. »

Kalininia a déclaré: « Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir jouer. J’essayais de faire de mon mieux mais bien sûr c’est du sport et je tiens à féliciter Elena non seulement pour ce titre mais pour tout ce que vous avez fait cette année à partir de Wimbledon, c’est vraiment inspirant et j’espère pouvoir atteindre votre niveau un jour.

« Bonne chance pour la saison, restez en bonne santé et atteignez vos objectifs. »

Rybakina se rendra maintenant à Roland-Garros avec la certitude qu’elle peut être aussi efficace sur terre battue que sur les deux autres surfaces avec son service et ses coups de fond en plein essor.

« Je pense qu’avec mon jeu, je peux bien jouer sur toutes les surfaces », a déclaré Rybakina, qui a également atteint les finales de l’Open d’Australie et de Miami cette saison.

« C’est peut-être juste que pour la terre battue, j’ai besoin d’être plus prêt physiquement et d’avoir beaucoup de préparation pour laquelle je n’ai pas toujours le temps après la saison sur dur. »

Rybakina a atteint le troisième tour à Roland Garros l’année dernière et espérait que jouer à Paris serait plus facile cette fois.

« Le tournoi est assez long. J’espère pouvoir aller loin. J’ai de bons souvenirs d’avoir joué là-bas », a déclaré Rybakina.

« Maintenant, j’ai plus de matchs sur terre battue, donc c’est un peu plus facile et il y a un peu plus de confiance, définitivement. »

Kalinina, dont les espoirs d’un premier titre ont été anéantis en raison d’une blessure à la jambe, a déclaré que Rybakina avait les qualités pour réussir sur terre battue.

« Elle sert à 200 km/h. Elle fait des gagnants comme personne sur le circuit… n’importe qui peut gagner à Paris, mais elle a de bonnes chances », a déclaré Kalinina.

« C’est une joueuse incroyable, une joueuse de haut niveau. Je suis sûr que si elle va (jouer) comme ça, peut-être la nouvelle numéro un mondiale à coup sûr. »

L’Open de France commence le dimanche 28 mai.