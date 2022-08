Elena Rybakina, la championne de Wimbledon, ne concourra pas à Cincinnati

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, a sauvé trois balles de match avant de s’incliner 6-2, 6-4 contre Madison Keys vendredi en quart de finale de l’ATP et du WTA Cincinnait Masters. l’événement pré-US Open en 92 minutes alors qu’elle descendait au tenant du titre américain à partir de 2019.

La paire a eu du mal à traverser un match d’ouverture de 21 points en 12 minutes, Keys allumant ensuite ses jets pour gagner le deuxième en quelques secondes. Keys est également venu d’une panne dans le deuxième set pour remporter la victoire. -3 depuis Wimbledon, a été battu cinq fois et n’a réussi que 11 vainqueurs. Keys a frappé 21 gagnants et 16 fautes directes.

“Elena est une joueuse remarquable qui peut renverser un match à tout moment”, a déclaré Keys, non classé. “J’avais besoin de rester devant.” J’avais l’impression d’avoir besoin de 12 balles de match, donc je suis très content d’avoir remporté la victoire. Si vous reculez contre elle, elle vous fera tourner en rond. “Ce n’est jamais bon si elle a le contrôle, je devais profiter de toutes les balles que je pouvais.”

Keys a suivi son éviction jeudi de la numéro un mondiale Iga Swiatek et affrontera ensuite la gagnante entre la Tchèque Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, et l’Australienne Ajla Tomljanovic.

