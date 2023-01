Elena Rybakina fait tomber Victoria Azarenka pour atteindre la finale

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, a atteint sa deuxième finale lors des trois derniers tournois du Grand Chelem en battant Victoria Azarenka 7-6 (4), 6-3 à l’Open d’Australie jeudi.

Rybakina a ajouté à ce qui était déjà une course impressionnante à travers une série d’adversaires de premier plan. Azarenka, championne à Melbourne Park en 2012 et 2013, a rejoint une liste de joueurs éliminés par Rybakina au cours des deux dernières semaines, qui comprend la n ° 1 Iga Swiatek et la n ° 17 Jelena Ostapenko – toutes deux propriétaires de titres majeurs – et la coureuse de l’Open d’Australie 2022. -up Danielle Collins.

Comme d’habitude, Rybakina l’a fait avec son service puissant, ajoutant neuf as jeudi pour porter son total à 44, un sommet du tournoi, et des coups de fond cinglants qu’elle a utilisés pour fermer les points apparemment à volonté. La performance a été particulièrement remarquable face à un retourneur et défenseur aussi établi sur les terrains durs qu’Azarenka, ancien n ° 1 et trois fois finaliste à l’US Open.

Lors de la finale de samedi, Rybakina affrontera la Biélorusse n ° 5 Aryna Sabalenka ou la Polonaise Magda Linette, non classée. Sabalenka a pris une marque de 9-0 en 2023 dans la deuxième demi-finale de jeudi, tandis que Linette a atteint cette étape d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois en 30 apparitions.

Rybakina n’a que 23 ans, 10 ans de moins qu’Azarenka, et l’avenir s’annonce prometteur en ce moment.

Rybakina n’est peut-être que 22e tête de série à Melbourne et classée seulement 25e, mais ces chiffres sont assez trompeurs et ne reflètent en rien son talent et sa forme. Elle n’a pas obtenu la bosse habituelle de son titre en juillet dernier à Wimbledon, où aucun point de classement n’a été attribué après que le All England Club a interdit les joueurs de Russie et de Biélorussie en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Rybakina est née à Moscou, mais elle représente le Kazakhstan depuis 2018, lorsque ce pays a proposé de financer sa carrière de tennis.

Il faisait frais et frais à la Rod Laver Arena depuis le début de Rybakina contre Azarenka, la température descendant en dessous de 70 degrés Fahrenheit (20 degrés Celsius).

Cela aurait pu jouer un rôle dans la façon dont le premier set était aussi bas que possible, chaque joueur semblant prendre le dessus – puis le céder tout aussi rapidement.

L’incohérence occasionnelle de Rybakina a été résumée par le tout premier match. Elle a commencé, assez malencontreusement, par une double faute, avant de tenir à l’aide de trois as.

Azarenka a pris les devants en prenant une avance de 3-2 sur une volée gagnante en plein extension avec les deux femmes au filet. Rybakina, cependant, a cassé tout de suite, puis une fois de plus pour remonter 5-3.

Cela a permis à Rybakina de servir pour le set, et elle était à un point de le posséder à 40-30. Mais Azarenka a évoqué un formidable coup droit sur toute la ligne pour effacer cette chance, et a fini par prendre le jeu avec un grand revers gagnant qu’elle a accentué avec un cri de “Allons-y!”

Un bris d’égalité rempli d’erreurs s’est terminé avec Azarenka poussant un coup droit large pour couronner un échange de 11 coups, et le set appartenait désormais à Rybakina. Elle a rompu à l’amour pour une avance de 2-1 dans la seconde, et alors qu’ils continueraient à jouer pendant encore 25 minutes, le résultat n’a jamais vraiment été mis en doute.

Bien sûr, Rybakina a de nouveau faibli un peu en essayant de servir la victoire à 5-2. Personne ne s’attendait à ce qu’Azarenka parte tranquillement. Mais un dernier break, aidé par une double faute d’Azarenka, a permis à Rybakina de faire un pas de plus vers un autre trophée.

