Elena Rybakina étourdit la numéro 1 mondiale Iga Świątek pour atteindre les quarts de finale de l’Open d’Australie

Dans un sport où bon nombre des joueuses les plus prometteuses font connaître leur talent instantanément, Elena Rybakina a pris son temps. Au cours de sa jeunesse, Rybakina était une floraison tardive qui n’a pas prospéré avant sa dernière année en tant que junior. Lorsqu’elle a remporté son premier titre significatif sur les courts en terre battue de Milan juste avant son 18e anniversaire en 2017, une nouvelle génération de rivales plus jeunes s’était déjà imposée au sommet. Son adversaire en finale, de deux ans son cadet, était un prodige polonais du nom d’Iga Świątek.

C’était la première rencontre de la paire et, peut-être, la première d’une nouvelle rivalité de tennis féminin. Dimanche, au quatrième tour de l’Open d’Australie, les deux seuls champions actifs du Grand Chelem en titre se sont affrontés sur la Rod Laver Arena, et à la fin de deux sets meurtriers, Rybakina est sortie victorieuse contre le meilleur joueur du monde.

Novak Djokovic se joint aux appels pour l’Open d’Australie pour résoudre les problèmes d’horaire Lire la suite

Rybakina, la championne de Wimbledon, a atteint les quarts de finale à Melbourne Park pour la première fois de sa carrière en démantelant Świątek, la championne de France et de l’US Open, 6-4, 6-4.

Le premier dimanche du tournoi de cette année a commencé par un spectacle rare – deux championnes en titre du Grand Chelem féminin s’affrontant sur la plus grande scène pour la première fois depuis que Serena Williams et Angelique Kerber se sont battues à Wimbledon en 2016, il y a sept ans.

Rybakina a commencé par une déclaration immédiate, matraquant les premier et deuxième services de Świątek dès le match d’ouverture alors qu’elle arrachait une pause précoce et une avance de 2-0. Même lorsque Świątek s’est installé et a retiré la pause, Rybakina a continué à faire confiance à ses énormes armes, écrasant deux vainqueurs de retour de revers dans le match pour une avance de 4-3.

Tout au long de sa spectaculaire saison 2022, Świątek a démantelé et neutralisé tant de styles de jeu différents. Mais elle a toujours été vulnérable à un tireur explosif en pleine forme, quelqu’un qui peut exposer son deuxième service et précipiter son mouvement de coup droit élaboré.

Iga Świątek réagit après être tombé dans la défaite. Photographie : Joel Carrett/EPA

Rybakina a joué ce rôle à la perfection, étouffant Świątek dans ses jeux de service, arrachant la première frappe et forçant la joueuse de 21 ans loin derrière la ligne de fond. Elle a servi le premier set avec aisance, réalisant deux revers gagnants avant de décrocher un as final.

Alors que Świątek cherchait son niveau dans le deuxième set, elle a répondu en établissant une avance de 3-0. Mais Rybakina a continué à forcer Świątek loin derrière la ligne de fond, lui volant du temps avec la force de ses coups de fond et dans les moments importants, elle a trouvé de gros services pour retenir le numéro 1 mondial. Rybakina a terminé avec une rafale de vainqueurs vicieux, remportant six des les sept derniers matchs alors qu’elle clôturait l’une des meilleures victoires de sa carrière avec des jeux de service finaux sans nerfs.

Que deux champions du Grand Chelem s’affrontent si tôt dans le tournoi est une conséquence directe du fait que Rybakina, la 25e tête de série, n’a reçu aucun point de classement pour avoir remporté Wimbledon l’année dernière après que la WTA a choisi de sanctionner le All England Club en réponse à la décision de l’événement. d’interdire les joueurs russes de l’événement.

Linda Fruhvirtova domine la vague d’excellence tchèque à l’Open d’Australie Lire la suite

Malgré l’obtention de l’une des réalisations ultimes dans son sport, normalement une réalisation qui change la vie, la situation de la jeune femme de 23 ans n’a pas changé autant qu’elle le ferait normalement. Rybakina n’est toujours classée que 25e et a passé une grande partie des six derniers mois à concourir sur des courts inférieurs, recevant des tirages difficiles en raison de son classement. Son profil est encore relativement bas.

Mais dimanche après-midi, Rybakina s’est vu offrir l’une des plus grandes étapes contre le joueur dominant du sport. Elle a fait en sorte que le moment compte au maximum, soutenant son titre à Wimbledon et offrant un rappel clair de la raison pour laquelle elle est une candidate à chaque tournoi auquel elle participe.