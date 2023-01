Elena Rybakina dit avoir lutté sous la “pression” d’Aryna Sabalenka lors de la défaite finale

Elena Rybakina a déclaré qu’elle avait lutté contre la “pression” et l’agressivité d’Aryna Sabalenka en tombant dans la défaite lors de la finale de l’Open d’Australie samedi.

La Kazakhe d’origine russe a donné autant qu’elle a réussi trois sets palpitants à Melbourne Park avant de perdre 4-6, 6-3, 6-4 face à une frappe féroce de la cinquième tête de série Sabalenka.

Rybakina, qui a l’un des services les plus puissants du tennis féminin et certains des coups de fond les plus féroces, a abattu neuf as et 31 gagnants en deux heures et 28 minutes de coups de poing et de contre-coups.

Lire aussi | Le chef de l’Open d’Australie conseille à la famille de Novak Djokovic d’être “prudente” après la controverse sur le drapeau russe

Mais Sabalenka était imparable sur Rod Laver Arena, le mastodonte biélorusse ripostant avec 17 as et 51 vainqueurs, franchissant finalement la ligne à sa quatrième balle de match.

“Je dirais que peu de filles peuvent me mettre vraiment sous ce genre de pression”, a déclaré Rybakina, 23 ans, aux journalistes.

«Elle a un excellent service et elle joue vraiment agressivement. Sa balle arrive très lourde.

« Je savais juste que je devais bien servir. C’est aussi la pression à la fin, dès que j’ai une opportunité, je la saisis.

“Aujourd’hui, j’ai eu des opportunités et je ne les ai pas saisies. Le match ne s’est pas déroulé dans mon sens.”

Lire aussi | « Ça ne surprend plus personne » : l’Atletico s’en prend à « l’influence » du Real Madrid sur les arbitres

La championne de Wimbledon, Rybakina, n’a plus réussi à battre Sabalenka lors de leurs quatre rencontres et a admis qu’elle devait s’améliorer si elle voulait briser son canard.

“Avec Aryna maintenant, le score est de 0-4”, a déclaré Rybakina. “Je dirais que le plus difficile pour moi maintenant est de jouer à nouveau contre Aryna et d’obtenir une victoire.

“Contre une joueuse puissante comme elle, je dois jouer plus pour m’améliorer.”

Rybakina aura la consolation d’entrer dans le top 10 pour la première fois, après avoir atteint sa deuxième finale du Grand Chelem en sept mois.

Elle n’a obtenu aucun point de classement pour sa victoire à Wimbledon en raison de l’interdiction des joueurs russes et biélorusses là-bas.

“Je ne pense pas que demain je vais me sentir différente simplement à cause du classement actuel”, a déclaré Rybakina, qui devrait passer à la 10e place de son actuelle 25e lundi lorsque le nouveau classement sera publié.

“Mais, je veux dire, c’est sûr que ce sera différent dans les petits tournois. Je vais être tête de série et peut-être que dans certains tournois je ne jouerai pas le premier tour, donc bien sûr il y a des avantages.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)