Elena Rybakina décroche le titre alors qu’Anhelina Kalinina se retire à mi-chemin de la finale

Elena Rybakina a remporté l’Open d’Italie samedi et s’est rapidement tournée vers Roland Garros et la poursuite d’un deuxième titre du Grand Chelem en carrière.

Rybakina du Kazakhstan a remporté son deuxième titre WTA 1000 de la saison au Foro Italico lorsque l’adversaire ukrainienne Anhelina Kalinina a pris sa retraite avec une blessure à la cuisse qu’elle avait portée toute la semaine.

A LIRE AUSSI| La Liga: Barcelone célèbre son titre au Camp Nou, Villarreal gagne à Gérone, Almeria Thrash Majorque

Rybakina a étreint son amie et rivale au filet alors que la perdante en larmes expliquait comment le problème physique l’avait finalement rattrapée.

La numéro six mondiale Rybakina, championne en titre de Wimbledon, menait 6-4, 1-0 lorsque Kalinina a annoncé son abandon peu après minuit dans une finale longtemps retardée par la pluie.

Rybakina, 23 ans, est devenue la première femme à remporter deux titres WTA 1000 cette saison, après avoir déjà remporté le prestigieux tournoi sur terrain dur d’Indian Wells en mars.

Elle a également été finaliste à l’Open d’Australie et à Miami et maintenant elle lorgne sur l’Open de France.

« J’espère que je pourrai aller loin à Roland-Garros », a-t-elle déclaré. « J’ai de bons souvenirs d’avoir joué là-bas.

« Maintenant que j’ai plus de matchs sur terre battue, c’est un peu plus facile et (donne) définitivement un peu plus de confiance.

« Il est toujours important d’être en bonne santé et d’être prêt physiquement, alors j’espère pouvoir aller loin là-bas. »

Elle a souhaité un prompt rétablissement à Kalinina.

« Elle a fait un travail incroyable, j’espère qu’elle est prête pour Roland Garros », a déclaré Rybakina.

Le match de 68 minutes n’a commencé qu’à 23 heures, Rybakina a dit aux supporters endurcis du stade qui ont subi plus de quatre heures de retard qu’elle savait que ce n’était pas facile pour eux.

Rybakina, qui montera à la quatrième place mondiale devant Roland Garros, n’est que la troisième femme à avoir atteint les finales de l’Open d’Australie, d’Indian Wells, de Miami et de Rome dans la même saison.

Les autres étaient Monica Seles en 1991 et Maria Sharapova en 2012.

Rybakina, née en Russie, a maintenant remporté 28 matchs cette saison – seule la numéro deux mondiale et championne de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka, en a remporté plus, avec 29.

A LIRE AUSSI| La défaite d’Arsenal donne à Manchester City le titre de Premier League

« Je suis fier de pouvoir maintenir ce niveau, ce n’est pas facile avec tous les horaires, les déplacements.

« Je pense que nous faisons du bon travail avec l’équipe », a déclaré Rybakina. « Je peux voir des améliorations sur le terrain, physiquement aussi. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. »

Mais elle a ajouté : « Il y a encore beaucoup de place pour s’améliorer. Mais pour l’instant, ça se passe bien, et j’espère pouvoir continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison. »

Kalinina, 26 ans, a déclaré que son physio l’avait suffisamment maintenue en forme pour concourir jusqu’à la fin à Rome.

« J’ai fait de mon mieux mais je ne pouvais tout simplement pas jouer », a déclaré Kalinina, s’excusant auprès des spectateurs.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)