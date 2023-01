Elena Rybakina contre Aryna Sabalenka : finale du simple féminin de l’Open d’Australie – en direct

il y a 4 mois 04h54 HNE Grande victoire pour le Britannique de 16 ans. “J’adorerais être une figure de proue”: Alfie Hewett remporte le titre de l’Open d’Australie en fauteuil roulant Lire la suite



il y a 4 mois 04h53 HNE Sabalenka* 4-6 4-1 Rybakina Erreur intempestive du serveur et c’est 15-30. Mais alors Rybakina ne peut pas gratter une goutte. Elle marmonne pour elle-même. Sabalenka conduit alors à 40-30, mais succombe à un deux. Et puis le spectre d’une double faute. Et puis un deuxième service. Mais cette fois, elle survit, faisant claquer son retour du retour à la maison. « Allez, souffle-t-elle. Bien mieux servir pour prendre l’avantage, mais sauvé par le coup droit de Rybakina. Un surcoût revendique un autre avantage pour le serveur. Un autre “allez” et c’est servi avec un soulagement audible.



il y a 12 mois 04h46 HNE Sabalenka 4-6 3-1 *Rybakina Le coup droit de Rybakina était l’arme du crime là-bas. C’était irrésistible, mais Sabalenka retrouve son chemin et remporte un long échange au filet pour 30-30. Et une balle de break se présente, seulement pour être sauvée par un service incliné, un as. Mais un autre arrive lorsque le coup droit de Rybakina tombe en panne, et c’est une pause. Bonjour, trois sets pourraient bientôt arriver, et Rybakina est devenue un peu laiteuse.



il y a 19 mois 04h39 HNE Sabalenka* 4-6 2-1 Rybakina Sabalenka continuera à viser ses gros services. Elle est l’une des essayeuses de la vie, et c’est sa meilleure voie dans le match. Mais elle continue de faire des erreurs et une erreur de fond de court la force à 40-40. Gros service, son septième as, et elle a l’avantage. Et jeu. Bien fait. Une heure s’est écoulée, et les deux joueurs ont eu du courage, la gloire est toujours à gagner. Aryna Sabalenka envisage un retour. Photographie : Joel Carrett/AAP

il y a 23 mois 04h35 HNE Sabalenka 4-6 1-1 *Rybakina Gros bruit de Sabalenka, et Rybakina est mis sous pression. Un amorti soigné lui vaut 15-0. Sabalenka égalise avec un autre gagnant sur toute la ligne. Et puis lance un autre revers, et ça devient un combat serré dans lequel la joueuse biélorusse semble susceptible de faire craquer son adversaire kazakhe. Et pourtant c’est 30-30, et puis Sabalenka voit sa chance et rate un retour de service. Pourtant, elle atterrit le suivant, et c’est diable. Un coup droit donne l’avantage à Rybakina, suivi d’un gros service. Encore une autre prise courageuse.



il y a 29 min 04.29 HNE Sabalenka* 4-6 1-0 Rybakina Sabalenka tente de mettre les yips derrière elle, mais son adversaire est dans le groove. Et décroche deux balles de break à 15-40. Un joueur est cool, l’autre fait le plus de bruit. Pourtant, Sabalenka sauve la première pause. Et le second aussi, tous deux hors ligne, marges étroites requises. Gros service pour un avantage, et plus de jeu de puissance sauve la journée. Une prise courageuse, comme on dit.



il y a 36 mois 04.21 HNE Rybakina remporte le premier set 6-4 Sabalenka 4-6 *Rybakina Rybakina voit sa chance et son deuxième service fonctionne. Cela l’amène à 30-0, puis un coup droit rapide se dresse et elle a trois points de consigne. C’est servi à la première demande. Elle est revenue de l’abandon de son service avec une réelle détermination. Une petite pompe de poing d’Elena Rybakina pour célébrer le premier set. Photographie : William West/AFP/Getty Images

il y a 40 m 04.17 HNE Sabalenka* 4-5 Rybakina Le pendule oscille une fois de plus. Sabalenka veut maintenir son élan, mais arrive à 0-30, puis un gros deuxième service l’amène à prendre pied à 15-30. Puis angoisse alors qu’elle filets, et c’est 15-40, et une grosse pause offerte. Le premier a sauvé, mais vient ensuite un autre doublé. Est-ce qu’elle va trop gros sur son deuxième service? Rybakina peut servir pour le premier set.



il y a 46 mois 04.12 HNE Sabalenka 4-4 *Rybakina Trois points de rupture alors que le service de Rybakina commence à mal fonctionner, puis Sabalenka, depuis la ligne de fond, écrase le vainqueur et ses niveaux, vous les démons.



il y a 50 m 04.08 HNE Sabalenka* 3-4 Rybakina Une troisième double faute signifie que c’est 15-30, et elle y va pour son deuxième service. Un cri après que Sabalenka soit sorti vainqueur d’un rallye pour 40-30. Et puis, écraser un revers à la maison alors que le ballon monte et c’est une prise. Aryna Sabalenka sert à Elena Rybakina. Photographie : Graham Denholm/Getty Images

il y a 54 mois 04.04 HNE Sabalenka 2-4 *Rybakina Au tour de Rybakina de servir gros, et elle ferme la porte à une pause, rentrant chez elle avec un service sur la ligne médiane.



il y a 1h 04.01 HNE Sabalenka* 2-3 Rybakina Le gros service de Sabalenka l’amène à nouveau à 40-0, et à 40-15, elle frappe un revers à la maison pour arrêter la pourriture.



il y a 1h 03h59 HNE Sabalenka 1-3 *Rybakina Rybakina peut-elle forcer son avantage ? Le radar de Sabalenka semble un peu éteint, et elle va loin pour 30-0. Gros service force 40-0. Mais Sabalenka force alors un long rallye où elle prend le dessus, avant que le revers de Rybakina ne la place en tête dans le premier set. Billie x Evonne 😍#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/DdxCipJ8Kf — #AusOpen (@AusOpen) 28 janvier 2023



il y a 1h 03h55 HNE Sabalenka* 1-2 Rybakina Bon, c’est parti, une pause de service. Le service de Sabalenka semble initialement s’être remis de ce doublé précoce alors qu’elle court à 40-0, bien que Rybakina utilise son rythme pour un retour gagnant sur son coup droit, puis, après un cordon net, un coup droit fouetté pour 30-40. Vient ensuite diable, après un autre retour de service vu de bonne heure. Puis un double pour une balle de break, et un autre retour en dérapage force une erreur.

il y a 1h 03h51 HNE Sabalenka 1-1 *Rybakina Le service de Rybakina n’est pas aussi puissant, mais toujours assez puissant. Russell Crowe regarde, alors que le joueur kazakh arrive à 40-15 puis match. Mes sœurs, ce que nous faisons dans la vie… résonne dans l’éternité. Russell Crowe et sa partenaire et collègue comédienne Britney Theriot (au centre) ont l’air absorbés par la Rod Laver Arena. Photographie : Graham Denholm/Getty Images

il y a 1h 03h48 HNE Sabalenka* 1-0 Rybakina Et c’est parti, et on repart sur une double faute. Pas le meilleur départ et un suivi d’un as. Et ensuite un gros service et un coup droit fracassant pour 30-15. Un as fait le travail.



il y a 1h 03h40 HNE Les joueurs entrent sur le terrain, Rybakina en premier, suivi de Sabalenka. Le trophée est en vue d’eux alors qu’ils entrent dans l’arène Rod Laver. Ils posent pour des photos, et le tirage au sort. Sabalenka servira en premier et ils pourront commencer le knock-up. Aryna Sabalenka (à droite) et Elena Rybakina posent pour des photos avant le début de la finale du simple dames. Photographie : Anthony Wallace/AFP/Getty Images

il y a 1h 03h35 HNE Conditions nouvelles de l’homme de tennis i’s. Ils ouvrent le toit sur Rod Laver pour Rybakina vs Sabalenka, ce qui est un énorme soulagement car il faisait extrêmement humide avec celui-ci fermé. Espérons que cela fera aussi un meilleur match.#AusOpen https://t.co/jRET7lI3ed – James Gray (@jamesgraysport) 28 janvier 2023



il y a 2h 03.07 HNE Tumaini Carayol est sur scène à Melbourne avant un blastfest très attendu. Il y a des moments où les joueurs en pleine forme se rencontrent trop tôt dans un Grand Chelem et d’autres événements peuvent sembler déséquilibrés à la fin, mais comme Sabalenka et Elena Rybakina s’affrontent lors de leur première finale à Melbourne, il ne fait aucun doute que ce sont les deux meilleurs joueurs du tournoi. Finale full metal: Sabalenka affronte Rybakina dans l’épopée de l’Open d’Australie Lire la suite