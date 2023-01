Elena Rybakina, avec Family Watching, dans une autre finale du Grand Chelem

Les conditions étaient loin d’être parfaites pour les gros frappeurs. Il y avait du vent, du froid et la température du soir avait chuté à 15 degrés Celsius à Melbourne. Jouant son premier match du soir de la quinzaine, Elena Rybakina, qui avait frappé 35 as avant la demi-finale contre Victoria Azarenka jeudi, trouvait les courts plus lents.

Elle avait frappé conjointement le plus gros service de l’Open d’Australie (chez les femmes) à 195 km/h mais dans la nuit, le meilleur qu’elle a produit était de 189 km/h. Plus impressionnant encore, 53% de ses premiers services n’avaient pas été retournés. Cela a diminué à 42% à mesure que les balles ralentissaient et que la soirée devenait amère.

“Aujourd’hui, c’était un peu plus difficile pour moi parce que les conditions étaient différentes. Je ne pouvais pas jouer au tennis vraiment agressif. Le ballon n’allait pas tellement », a-t-elle déclaré.

Cela n’a fait aucune différence à la fin puisque la championne de Wimbledon Rybakina a atteint la finale de l’Open d’Australie pour la première fois – battant la double championne Victoria Azarenka 7-6, 6-3 sur la Rod Laver Arena.

La Kazakh née à Moscou a eu besoin d’une heure et 41 minutes pour dépasser la championne 2012 et 2013 Azarenka qui avait des chances sur sa raquette mais n’a pas pu la faire compter.

Rybakina a maintenant battu trois champions du Grand Chelem d’affilée après avoir déjà représenté le numéro un mondial Iga Swiatek et la gagnante de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko. La course comprend également la finaliste de l’an dernier, Danielle Collins.

En finale, elle affrontera une Aryna Sabalenka en forme, qui cherchera sa première finale majeure, après avoir battu Magda Linette 7-6, 6-2 lors de la deuxième demi-finale.

Rybakina, 23 ans, a admis ne pas se sentir aussi nerveuse que l’année dernière à Wimbledon – lorsqu’elle a battu Ons Jabeur en finale pour son premier titre majeur. “Bien sûr, j’ai acquis beaucoup d’expérience à Wimbledon et, pour être honnête, je veux juste venir sur le court et vraiment profiter du moment, profiter de l’atmosphère”, a déclaré Rybakina sur ce qui nous attend samedi.

“Cette fois, je pense que je me concentrais davantage sur le match, sur ce que je devais faire, et peut-être que je ne pensais pas à ce qui allait arriver ou à ce qui allait se passer et ainsi de suite”, a-t-elle ajouté.

Ce qui va être nouveau à partir de ce moment, c’est la présence de ses parents et de sa sœur. Les parents de Rybakina ont été en Australie tout au long de la quinzaine, contrairement à Wimbledon lorsqu’ils se sont vu refuser un visa pour le Royaume-Uni en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Est également présente sa sœur qui a reçu une mention spéciale lors de la cérémonie sur le terrain. “Ils sont en fait ici, ici depuis le début, donc je suis super content”, a déclaré Rybakina.

« C’est la première fois que tout le monde est là, parents et sœur. C’est vraiment incroyable, et j’attends avec impatience le prochain match pour jouer devant tout le monde, surtout mes parents », a-t-elle déclaré.

La 22e tête de série a rappelé que sa sœur voyageait avec elle au tournoi WTA à Doha, puis à Wimbledon. Elle a souligné qu’ils seraient fiers d’elle, peu importe comment les choses se déroulent en finale.

« Ouais, c’est sûr que c’est super pour eux. Je veux dire, je n’ai même pas encore parlé avec eux. Je suis sûr qu’ils sont heureux. Ils ne me voient pas souvent jouer en live, donc je pense que cette fois, c’est déjà un gros résultat. Peu importe comment je joue en finale, je pense qu’ils sont très fiers et heureux », a-t-elle ajouté.

Il était également normal que sept des membres de “Original 9” aient été honorés et se soient assis sur le court lors des demi-finales féminines. Leurs contrats pionniers à 1 $ en 1970 ont ouvert la voie aux millions désormais offerts dans le tennis féminin. “Je veux dire un grand ‘Merci’ de la part des joueurs, parce que c’est incroyable ce que vous avez fait pour nous, pour la nouvelle génération”, a déclaré Rybakina.

“Cela signifie beaucoup.”

Pour mémoire, la championne féminine remportera 2 975 000 $ et la deuxième remportera un chèque de 1 625 000 $.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici