Elena Samodanova avance – et il y a des images pour le prouver.

Le danseur, qui était marié à Danser avec les étoiles‘ Gleb Savchenko pendant plus d’une décennie avant leur séparation cette année, a été repéré en train de serrer les lèvres avec quelqu’un de nouveau. La mère de deux enfants a été photographiée sur la plage de Cabo San Lucas, au Mexique, le 21 décembre avec un verre à la main tout en baisant un autre pro de la salle de bal Vlad Kvartin.

« Cela ressemblait à une escapade romantique qu’ils ont tous deux beaucoup appréciée », a décrit une source. « Ils étaient inséparables et se promenaient en se tenant la main et en étant affectueux tout le temps. »

Il semble que les deux ont pu profiter du soleil sur la plage, où ils ont déjeuné et se sont promenés ensemble, a partagé la source. « Il a caressé son visage et lui a chuchoté à l’oreille », a noté l’initié. « Elena a gloussé et semblait très contente de lui. »

Le couple a également pu admirer un coucher de soleil avec leurs bras enroulés l’un autour de l’autre, selon la source, avec des baisers et des câlins.