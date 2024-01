Éléments d’une architecture complète : les meubles de Louis I. Kahn

Institut Jonas Salk des sciences biologiques (1959-65). Image gracieuseté de Form Portfolios

Dans l’histoire de l’architecture moderne, Louis I. Kahn est considéré comme le maître incontesté de la monumentalité aux États-Unis. Au sommet de sa carrière, Kahn a réussi à créer un type d’architecture unique, souvent impressionnant, mais évitant la grandeur exagérée, exprimant son système constructif, tout en évitant l’exhibitionnisme structurel, ancré dans l’histoire mais développé avec un nouveau langage et un nouveau système de formes. . Son intérêt pour la lumière comme élément fonctionnel et les qualités spécifiques des matériaux s’étend au-delà de ses bâtiments, dans tous les objets qu’il crée pour les peupler selon leur esprit intrinsèque. Pour célébrer cet héritage, Formulaire de portefeuilles a maintenant lancé “Modernisme monumental», la première collection de luminaires, d’objets et de meubles inspirés de ceux découverts dans les bâtiments de Louis I. Kahn.

Bien qu’il soit considéré comme l’un des derniers grands modernistes, la formation de Kahn s’est déroulée dans un paradigme différent. Sous la direction de Paul Cret, il se forme dans le système des Beaux-Arts et se familiarise avec les compositions classiques, l’organisation axiale et la hiérarchie. La nécessité de nouvelles formes d’architecture n’est cependant pas niée, mais la nouveauté n’annule pas les leçons de l’histoire. Kahn a également développé une sorte d’attitude rationaliste à l’égard des structures, dans laquelle il voyait une opportunité cachée pour la poésie.

Arts United Center / Louis Kahn – croquis. Image gracieuseté de Form Portfolios

Les idées structurelles ont été mises en valeur grâce à la nature unique des matériaux, les deux aspects travaillant ensemble pour afficher directement les éléments eux-mêmes, les dalles, les gouttières, les rails et les poutres. La lumière joue sur ces matériaux, transformant les murs en plans réfléchissant la lumière et transformant les ombres nettes en éléments de composition. Les éléments de mobilier complémentaires conçus par Kahn poursuivent la même philosophie, exprimant clairement leur matérialité et utilisant des formes géométriques délibérées et des éléments structurels de base pour renforcer la signification centrale de l’espace.

Si je devais définir l’architecture en un mot, je dirais que l’architecture est une création réfléchie d’espaces. Il ne s’agit pas d’exécuter les ordonnances comme les clients le souhaitent. Il ne s’agit pas d’insérer des usages dans des espaces dimensionnés… C’est de créer des espaces qui évoquent un sentiment d’usage. Des espaces qui forment une harmonie adaptée à l’usage auquel le bâtiment doit être destiné. – Louis I. Kahn, cité dans Architecture moderne depuis 1900 par William JR Curtis

Centre Arts United / Louis Kahn. Image gracieuseté de Form Portfolios

Une certaine spiritualité est intrinsèque aux œuvres de Kahn, car son processus de conception a commencé avec un concept intuitif visant à découvrir les formes matérielles qui incarneraient la signification centrale de l’institution qu’elles abriteraient. Cette position enracine sa démarche esthétique dans les valeurs sociales et les implications humaines d’une œuvre architecturale, privilégiant une lecture intuitive de l’espace. Ses créations inversent souvent les rôles de la masse et du vide, de la figure et du sol, accordant la même attention aux espaces intermédiaires qu’aux formes construites.

Institut Jonas Salk des sciences biologiques (1959-65). Image gracieuseté de Form Portfolios

Dans l’un de ses projets les plus reconnus, le Jonas Salk Institute for Biological Sciences (1959-65) près de San Diego, en Californie, Kahn a refusé la simple analogie entre science et innovation. Il considérait plutôt l’institution comme une sorte de monastère moderne, un lieu de contemplation et de retraite intellectuelle. Entre les deux rangées de laboratoires, un espace central ouvert s’ouvre vers l’horizon Pacifique. Un sentiment d’antiquité ou d’ordre archaïque définit l’espace, mais cela est réalisé par des moyens modernes. L’espace, la structure, les matériaux et la lumière travaillent ensemble pour créer une image abstraite et presque spirituelle.

Institut Jonas Salk des sciences biologiques (1959-65). Image gracieuseté de Form Portfolios

Institut Jonas Salk des sciences biologiques (1959-65). Image gracieuseté de Form Portfolios

Selon Curtis, c’est Luis Barragan qui a convaincu Kahn de ne planter aucun arbre dans cet espace central et de ne travailler qu’avec le vide lui-même. Les bancs bas en travertin offrent la possibilité de contempler sans diviser l’espace, tandis que le bassin réfléchissant peu profond avec un jet d’eau renforce la composition axiale et donne un air de rituel.

Institut Jonas Salk des sciences biologiques (1959-65) – croquis. Image gracieuseté de Form Portfolios

La conception d’éléments de mobilier n’était pas un domaine nouveau pour Kahn. Plus tôt dans sa carrière, il s’est également tourné vers des pièces individuelles, comme le bureau en bois de noyer et de bouleau conçu en 1949. Le désir de concevoir des meubles adaptés aux espaces structurels, en s’orientant vers des éléments intégrés. Sa direction du design a également été influencée par Anne Tyng, qui a rejoint son cabinet en 1945. Ensemble, ils ont collaboré à la maison Esherick (1959-62) et à l’Erdman Hall. Dans le cas du premier projet, les encadrements des fenêtres sont épaissis, les transformant en « fenêtres meublées », démontrant une cohérence entre éléments légers et lourds qui continuera à définir le travail de Louis Kahn.

Maison Esherick / Louis Kahn. Image © Todd Eberle

Tout au long du 20ème siècle, la plupart des architectes de renom se sont également lancés dans le domaine du design d’intérieur, produisant des pièces qui sont désormais reconnues comme des créations de mobilier pionnières qui continuent de faire impression aujourd’hui. De Alvar Aalto Chaise Paimiochez Marcel Breuer Chaise Vassily ou celui de Mies van der Rohe Chaise Barceloneet en continuant avec des architectes contemporains tels que Foster + Partners, BIG ou Herzog & de Meuron qui continuent d’apporter d’importantes contributions au design de mobilier et de lumière, devenant une présence régulière dans les salons internationaux du design comme le Salone del Mobile de Milan.