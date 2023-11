Éléments de base DFS, fondus, valeurs et options de négociation

Que vous ayez joué Fantaisie quotidienne sur Yahoo avant ou si vous l’essayez pour la première fois, cette chronique hebdomadaire examinera le paysage DFS, révélant les personnes autour desquelles j’aime construire des alignements, les étoiles à disparaître, les jeux sous-évalués et les options de bonnes affaires pour vous aider à construire une meilleure équipe. .

Éléments de base de la gamme

Amon-Ra St.Brown (31 $) @ Chargers de Los Angeles

St. Brown a marqué en moyenne 14,3 cibles au cours de ses trois derniers matchs et devrait être complètement remis de son problème de pied persistant à la sortie de Détroit. Il a marqué tous ses touchés sur la route cette saison et peut jouer à l’intérieur une confrontation favorable cette semaine. Les chargeurs ont arrêté la course récemment, mais ont accordé le quatrième plus grand nombre de points fantastiques aux receveurs larges cette saison. St. Brown est parmi les leaders de la ligue en yards par itinéraire couru contre la presseune couverture que LA utilise à l’un des taux les plus élevés de la ligue.

Les Lions ont l’un des totaux d’équipe implicites les plus élevés de cette semaine dans un match au rythme rapide, faisant de St. Brown un élément constitutif de la DFS.

Christian McCaffrey (40 $) @ Jaguars de Jacksonville

McCaffrey devrait être en meilleure santé à la sortie du bye après avoir joué avec une blessure oblique. Il pourrait également établir un record de la NFL avec son 18e match consécutif avec un touché s’il atteint le but dimanche. CMC a en moyenne 19 % de points Fantasy de plus (0,5 PPR) que le RB n°2 (Travis Etienne) cette saison malgré une blessure douloureuse et une séquence de quatre matchs incroyablement difficiles contre des défenses contre la course difficiles.

Jacksonville a également bien défendu la course, mais les Jaguars ont accordé le plus de réceptions (7,5) et le troisième plus grand nombre de verges sur réception (49,4) aux porteurs de ballon. Les 49ers obtiennent le deuxième plus grand nombre de verges par jeu et EPA/jeu, et ont un bon total de points d’équipe pour la semaine 10. San Francisco espère également récupérer la star LT Trent Williams, donc CMC devrait valoir son salaire élevé.

DeAndre Hopkins (26 $) @ Buccaneers de Tampa Bay

Les Titans nomment Will Levis le nouveau titulaire de l’équipe est une énorme nouvelle pour Hopkins, qui a le quatrième taux cible capturable le plus bas cette saison. Il a réussi trois touchés lors des débuts de Lévis dans la NFL, puis a inscrit 11 cibles la semaine dernière, lorsque Hopkins avait le troisième plus grand nombre de verges aériennes non réalisées (128) tout en étant suivi par le corner Joey Porter Jr. plus que tout autre WR de la ligue.

Le Tennessee obtient cette semaine une défense de Tampa Bay de premier ordre avec un entonnoir de passe qui arrête complètement la course, mais a été entaillé pour 9,2 YPA, un ratio TD: INT de 9: 1 et de loin le plus grand nombre de verges par la passe au cours du mois dernier. Les Bucs ont accordé le deuxième plus grand nombre de points fantastiques aux receveurs cette saison et pourraient manquer CB Jamel Dean (commotion cérébrale), donc D-Hop est une solide option DFS.

Étoile à disparaître

Derrick Henry (28 $) @ Buccaneers de Tampa Bay

L’émergence de Will Levis devrait profiter à Henry à long terme, mais il aura un match difficile cette semaine. Les Buccaneers ont cédé le quatrième moins de points EPA/rush et le deuxième moins de points fantastiques aux porteurs de ballon cette saison. Malgré un calendrier difficile, Tampa Bay n’a permis qu’à un seul arrière d’atteindre 70 verges au sol et aucun n’a atteint 15,0 points fantastiques (0,5 PPR). Son coéquipier Hopkins semble être le meilleur jeu DFS cette semaine.

Options sous-évaluées

Joe Mixon (23 $) contre les Texans de Houston

Mixon reste inefficace mais figure dans le top 10 parmi les RB en points fantastiques attendus par match. Il pourrait être très occupé dimanche avec Ja’Marr Chase aux prises avec une blessure au dos et Tee Higgins exclu après avoir souffert. une blessure aux ischio-jambiers lors de l’entraînement de mercredi. Les Bengals sont favoris pour les touchés à domicile et affichent l’un des totaux d’équipe implicites les plus élevés de la semaine (grâce à un Joe Burrow désormais en bonne santé).

Il convient de noter que Houston a bien mieux défendu la course ces derniers temps, même si Rachaad White a quand même terminé en tant que meilleur défenseur de Fantasy la semaine dernière. De plus, les Texans font face à une tonne de blessures défensivesdonc Mixon semble sous-évalué avec un salaire en dehors des 10 meilleurs RB.

Chris Olave (19 $) @ Vikings du Minnesota

Olave continue de mener la ligue en chantiers aériens non réalisés merci à Derek Carr deuxième taux cible capturable le plus bas (et voir quelques lay-ups). Mais il s’est préparé pour un certain nombre de cibles cette semaine contre une défense du Minnesota contre laquelle il a été difficile de se présenter. Les Vikings ont l’un des taux de pression les plus bas de la ligue et ont accordé le neuvième plus grand nombre de points fantastiques aux receveurs larges cette saison. Carr a également réalisé de bien meilleures performances sur la route (7,5 YPA) qu’à domicile (5,9 YPA), et ce match devrait être rapide. Peut-être que le salaire d’Olave est approprié (WR18) compte tenu des problèmes d’inexactitude de son QB, mais son volume et son match cette semaine en font un bon jeu DFS.

Marquise Brown (15 $) contre les Falcons d’Atlanta

Brown se classe parmi les 12 premiers chantiers aériens et des cibles mais a le troisième taux cible capturable le plus bas. Kyler Murray devrait faire son retour d’une opération au genou cette semaine, ce qui est énorme pour Brown. Hollywood était un top cinq Fantasy WR l’année dernière avec Murray et pas de DeAndre Hopkins, avec une moyenne de 12,8 cibles, 7,2 attrapés et 97,0 verges avec trois touchés en cinq matchs.

Murray est peut-être rouillé et Brown affrontera beaucoup d’AJ Terrell, mais il est sous-évalué avec un salaire WR39 en DFS cette semaine.

Bac à bonnes affaires

Juwan Johnson (10 $) @ Vikings du Minnesota

Johnson a connu des sommets de la saison en snap% (74) et en route% (71) lors de son deuxième match de retour de blessure la semaine dernière, y compris trois cibles dans la zone rouge. Il bénéficie d’une défense des Vikings avare contre la course, mais a accordé le 10e plus grand nombre de points fantastiques aux bouts serrés cette saison. Johnson est une option de botté de dégagement DFS en fin de match serré cette semaine.