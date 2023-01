Éléments clés à savoir si vous envisagez la politique Medigap avec Medicare de base

Dragos Condrea | Istock | Getty Images

Si vous vous inscrivez à Medicare, vous avez probablement découvert qu’il y a beaucoup de frais remboursables qui accompagnent votre couverture. Pour environ 23 % des 65,1 millions de bénéficiaires de Medicarela solution pour couvrir ces dépenses est un plan dit Medigap. Ces polices, vendues par des compagnies d’assurance privées, prennent généralement en charge une partie ou la majeure partie du partage des coûts – c’est-à-dire les franchises, les quotes-parts et la coassurance – qui accompagnent l’assurance-maladie de base (couverture hospitalière de la partie A et soins ambulatoires de la partie B). Cependant, ils ont des limites et les primes mensuelles peuvent être coûteuses. En savoir plus sur les finances personnelles :

Où conserver de l’argent dans un contexte d’inflation élevée et de taux d’intérêt en hausse Néanmoins, certains bénéficiaires déterminent que l’association de l’assurance-maladie de base avec une police Medigap est une meilleure solution que de choisir d’obtenir leurs prestations des parties A et B via un plan Advantage (ou de ne pas avoir d’assurance complémentaire du tout). Ces plans, qui peuvent restreindre la couverture aux fournisseurs du réseau, incluent également généralement une couverture des médicaments sur ordonnance de la partie D, sont souvent sans prime et peuvent offrir des extras comme les soins dentaires et la vision. Les raisons pour lesquelles certains bénéficiaires choisissent plutôt Medigap aux côtés de Medicare de base varient d’une personne à l’autre, selon Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général des plans Medicare. Par exemple, dit-elle, ils peuvent vouloir plus de liberté dans le choix des médecins et d’autres prestataires ou avoir besoin d’une couverture lorsqu’ils sont loin de chez eux – c’est-à-dire qu’ils voyagent beaucoup, parfois pour des séjours prolongés. (Les plans Advantage peuvent vous désinscrire si vous restez en dehors de leur zone de service pendant un certain temps, généralement six mois.)

Voici ce qu’il faut savoir sur les polices Medigap si vous envisagez d’en acheter une.

Les politiques Medigap sont standardisées

Les polices Medigap sont standardisées dans la plupart des États – les plans disponibles sont désignés A, B, C, D, F, G, K, L, M et N – vous savez donc que les avantages sont les mêmes, quel que soit l’endroit où vous vivez ou la compagnie d’assurance. offrant, disons, un plan G ou un plan N. Cependant, tous les plans ne sont pas disponibles dans tous les États. De plus, les plans C et F ne sont pas disponibles pour les personnes nouvellement éligibles à Medicare en 2020 ou plus tard. Pour être clair, chaque plan lettré diffère dans ce qui est couvert. Par exemple, certains peuvent payer la totalité de la franchise de la partie A (1 600 $ par période de prestations en 2023), tandis que d’autres ne le font pas. Les Centers for Medicare & Medicaid Services disposent d’un carte sur son site qui montre les différences. Vous pouvez également utiliser les outil de recherche pour trouver les plans disponibles dans votre code postal.

De nombreux États laissent les médecins facturer 15% de “frais supplémentaires”

Sachez également que dans de nombreux États, certains médecins ou autres prestataires peuvent vous facturer la différence entre le montant approuvé par Medicare en vertu de la partie B et leurs honoraires complets, avec un plafond de 15 % sur ces « frais excédentaires ». “Si votre état en est un qui autorise jusqu’à 15 % de frais excédentaires, considérez [a plan] qui le couvre », a déclaré Gavino.

Sachez également que les plans Medigap ne couvrent pas les coûts associés à la couverture des médicaments sur ordonnance (à moins, peut-être, que la police ait été émise avant 2006.) Cela signifie que vous devrez acheter un plan autonome de la partie D si vous voulez cette couverture. Medigap ne couvre pas non plus les services exclus de la couverture de Medicare, de manière générale, tels que les soins dentaires ou la vision.

Il y a des règles qui accompagnent l’inscription à Medigap

Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à la partie B, vous disposez généralement de six mois pour souscrire une police Medigap sans compagnie d’assurance vérifiant vos antécédents médicaux et décidant de vous assurer ou non. Après cela, en fonction des spécificités de votre situation et de l’état dans lequel vous vivez, vous devrez peut-être passer par une souscription médicale.

Il y a une énorme variation de coût

Malgré la standardisation des politiques Medigap, les primes peuvent varier considérablement. Par exemple, à New York, la prime mensuelle la plus basse pour le plan G est de 278 $ et la plus élevée est de 476 $, selon l’American Association for Medicare Supplement Insurance. Dans l’Iowa, la politique de la partie G la moins chère est de 79 $ et la plus chère est de 192 $. Il y a plusieurs raisons à la grande variation des prix, a déclaré Danielle Roberts, cofondatrice de la compagnie d’assurance Boomer Benefits. Cela inclut le coût des soins de santé dans votre région, les règles d’inscription ouvertes pour votre état et le taux de perte réel subi par la compagnie d’assurance pour tous les assurés avec ce même plan, a-t-elle déclaré. “Par exemple, les plans Medigap coûtent plus cher à New York parce qu’ils ont une inscription ouverte toute l’année”, a déclaré Roberts.

Si le transporteur ne peut pas souscrire pour la santé, il doit alors augmenter les tarifs pour tout le monde. Danielle Robert Co-fondateur de Boomer Benefits

“Cela signifie que les résidents là-bas peuvent littéralement attendre d’être malades pour acheter une police”, a-t-elle déclaré. “Si le transporteur ne peut pas souscrire pour la santé, il doit augmenter les tarifs pour tout le monde.” De plus, les compagnies d’assurance déploient régulièrement de nouveaux plans, a déclaré Roberts. Donc, si un assureur commence à proposer un plan et à embaucher de nouveaux assurés, au fil du temps, les primes augmentent un peu chaque année en raison de l’inflation et des sinistres, ce qui rend ce plan moins compétitif lorsqu’un autre assureur ouvre un nouveau plan qui n’a subi aucune perte. pourtant, dit-elle. “Les personnes en bonne santé qui peuvent réussir la souscription commencent à changer de plan pour l’entreprise la moins chère, puis la première entreprise se retrouve avec beaucoup de personnes qui ne peuvent pas passer la souscription pour changer”, a déclaré Roberts. “C’est un bloc d’affaires vieillissant avec de nombreux assurés qui ont des problèmes de santé coûteux, ce qui fait encore grimper les taux.”

La façon dont un plan Medigap est «évalué» compte également

Une autre différence dans les primes Medigap peut provenir de comment les plans sont « évalués ». Si vous le savez, cela peut vous aider à anticiper ce qui peut ou non arriver à votre prime plus tard. Certains forfaits sont « communautaires », ce qui signifie que tous ceux qui en achètent un en particulier paient le même tarif, quel que soit leur âge. D’autres sont basés sur “l’âge atteint”, ce qui signifie que le taux que vous obtenez à l’achat est basé sur votre âge et augmentera à mesure que vous vieillissez. D’autres encore utilisent « l’âge à l’émission » : le taux ne changera pas avec l’âge, mais il est basé sur votre âge au moment de la souscription de la police (les plus jeunes peuvent donc payer moins).

Ce sont d’autres choses à considérer

