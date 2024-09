Elektra, Joker, Kill Bill, Seven Samurai, Squid Game

Un cliché quelque part disait qu’« une image vaut mille mots ». Cela s’est avéré être mon cas et notamment lorsqu’il s’agit de fan art. J’ai toujours recherché de superbes fan art et j’ai voulu les partager avec le plus grand nombre de personnes possible. « L’art génial que nous avons trouvé sur le Net » est l’exutoire de cette passion. Dans cette chronique, je présenterai les œuvres époustouflantes de certains grands artistes, dans l’espoir que ces artistes recevront l’attention qu’ils méritent. C’est le but. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou même des suggestions d’art ou d’autres grands artistes, n’hésitez pas à me contacter à tout moment au [email protected].

Fou furieux par Dejan Délic

Gros problème dans la Petite Chine par John Dunn

Électre par Grobi Grafik

Joker : Folie à Deux par ChunHann Ho

Tuez Bill Vol. 1 par Alex G.

Un cauchemar sur Elm Street par Nerd Designre 1

Sept samouraïs par Joseph K.Roman

Jeu de calmar 2 par John Scarratt

Trois Amigos par Graham Corcoran

Ultraman par Rick Forgus