Electronic Caregiver lève 42,5 millions de dollars et plus de fonds pour la santé numérique

Electronic Caregiver, société de services de télésanté et de technologie basée au Nouveau-Mexique, a annoncé la clôture de son dernier cycle de financement qui a levé 30 millions de dollars plus un exercice de mandat pour un total de 42,5 millions de dollars.

Les nouveaux fonds contribueront à accroître les revenus et la clientèle de la société, menant à une introduction en bourse prévue dans les 24 mois.

La société propose des services de surveillance à distance des patients et de gestion des soins chroniques, un soignant virtuel 3D nommé Addison, des alertes médicales avancées et des solutions de télésanté.

À ce jour, la société a déclaré avoir levé 110 millions de dollars en capitaux propres et 10 millions de dollars en financement par emprunt.

Limber Health, une entreprise qui fusionne une approche numérique avec des soins musculo-squelettiques en personne, a levé 11 millions de dollars en investissement de série A.

Le cycle a été mené par Blue Venture Fund, la Blue Cross Blue Shield Association et Sandbox avec la participation de Glenview Capital.

La société s’associe à des médecins et à des prestataires pour proposer une approche hybride des soins musculo-squelettiques, en proposant une boîte à outils numérique pour le suivi thérapeutique à distance.

“Limber Health est fier d’annoncer notre série A avec les équipes d’investissement en soins de santé de renommée mondiale de Blue Venture Fund et de Glenview Capital”, a déclaré Michael Gruner, cofondateur et PDG de Limber Health, dans un communiqué. “Les services numériques et en clinique sont fondamentaux pour maximiser l’impact sur les résultats des patients et les coûts totaux des épisodes, et nous nous concentrons sur la construction de la principale plate-forme pour la prestation de soins MSK hybrides. Avec le financement, nous sommes impatients d’améliorer encore notre plate-forme et développer nos partenariats avec les fournisseurs et les payeurs. »

La plate-forme numérique de langage et d’orthophonie basée au Royaume-Uni, Noala, a annoncé avoir reçu un financement de démarrage de 4 millions de dollars.

Le cycle a été mené par LocalGlobe avec la participation de Cocoa Ventures, Josefin Landgard de Kry, Nicolas Brusson de BlaBlaCar, Xavier Louis de Peak et Adrien Nussenbaum de Mirakl, entre autres.

L’entreprise, qui a commencé comme une application pour les professionnels de la parole et du langage au Royaume-Uni et aux États-Unis, propose désormais une solution directe au consommateur plate-forme de coaching de parole et de langage pour les enfants au Royaume-Uni.

Noala utilisera les nouveaux fonds pour développer sa plateforme et élargir son équipe, et prévoit de mener des essais cliniques sur sa plateforme de vente directe l’année prochaine. Il vise également à lancer sa plateforme de thérapie pour enfants aux États-Unis au début de 2023.

Elion, un marché des technologies de la santé numérique, a reçu 3,3 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage. Max Ventures, NEA, 8VC, Charge Ventures, Floating Point et AlleyCorp ont participé à l’augmentation.

Le financement soutiendra la construction continue par l’entreprise de son marché de la santé numérique, qui vise à fournir un aperçu des offres de santé numérique disponibles sur le marché, et à poursuivre son développement de contenu et son travail de mise sur le marché. Parallèlement à l’annonce du financement, Elion a publié une version bêta de son produit.

“NEA investit dans les entreprises de santé depuis des décennies, ce qui nous permet de suivre de près l’explosion de la santé numérique et l’augmentation des décisions de construction par rapport à l’achat”, a déclaré Lily Huang, directrice de NEA, dans un communiqué. “Nous sommes ravis d’avoir eu le privilège de nous associer à Elion au stade de la formation et nous sommes impatients de travailler avec Bobby et son équipe pour aider à propulser la prochaine génération d’entreprises de santé numérique.”

Upheal, une plateforme qui aide les professionnels de la santé mentale à prendre des notes et à documenter via son outil de thérapie numérique, a obtenu 1,05 million de dollars en financement de pré-amorçage.

Le cycle a été mené par Kaya VC avec la participation de Calm/Storm Ventures, Credo Ventures et des investisseurs providentiels.

La société a également annoncé le lancement de son programme d’accès anticipé, qui permet aux professionnels de la santé mentale de commencer à utiliser la plateforme. Il a noté que le nouveau cycle de financement soutiendrait l’accélération du développement de ses produits.