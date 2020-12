Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts a déclaré lundi qu’il avait conclu un accord pour acheter Codemasters dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,2 milliard de dollars (environ 8836 crores de Rs), surpassant un accord antérieur entre la société britannique et son rival Take-Two Interactive Software. Les actions de Codemasters, cotée à Londres, ont bondi de 18,7% à 637,84 pence à 8 h 45 GMT – au-dessus des 604 pence par action offerts aux actionnaires de la société par EA.

Codemasters, basée au Royaume-Uni, connue pour ses jeux de Formule 1 sur Playstation 4, a déclaré qu’elle considérait la nouvelle offre comme supérieure à l’offre de rachat en espèces et en actions de Take-Two de 485 pence par action. Take-Two a déclaré qu’il envisageait sa position. EA basée en Californie, ainsi que ses rivaux Activision Blizzard Inc et Take-Two, ont bénéficié d’une flambée des ventes de jeux vidéo aux États-Unis, alimentée par la tendance des gens à passer plus de temps à l’intérieur en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Mais cette tendance pourrait s’inverser l’année prochaine alors que les pays commenceront à vacciner les personnes contre COVID-19[feminine .

«Grâce à la pleine exploitation de la technologie, de l’expertise en plate-forme et de la portée mondiale d’EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d’offrir davantage d’expériences de course qui définissent le secteur», a déclaré Andrew Wilson, PDG d’EA. L’offre d’EA représente une prime de 13,1% par rapport au dernier cours de clôture des actions de la société et elle s’attend à ce que l’opération soit conclue au cours du premier trimestre de 2021.

« Nous pensons que Codemasters est un actif attractif avec beaucoup des qualités qu’un consolidateur pourrait rechercher … Il a également une relation stratégique avec l’opérateur chinois NetEase, offrant une route directe sur le marché chinois lucratif », ont déclaré les analystes de Citi.

EA, créateur de The Sims, Need for Speed ​​et FIFA, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’accord augmente les réservations nettes et la rentabilité sous-jacente. UBS Investment Bank agit en tant que conseiller financier d’Electronic Arts, tandis que Jefferies est le conseiller financier de Codemasters.