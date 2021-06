Electronic Arts, un fabricant de jeux vidéo, est la dernière entreprise à avoir été piratée.

Electronic Arts, le fabricant de jeux vidéo populaires, notamment les séries FIFA, Madden, Sims et Medal of Honor, a déclaré jeudi qu’il enquêtait sur une intrusion dans son réseau qui a entraîné le vol du code source du jeu et des outils.

« Nous avons déjà apporté des améliorations en matière de sécurité et ne nous attendons pas à un impact sur nos jeux ou nos activités », a déclaré une porte-parole d’EA, ajoutant que la société travaillait avec les forces de l’ordre pour enquêter. La société a déclaré qu’aucune donnée de joueur n’était affectée.

Le ou les pirates ont prétendu avoir volé le code source important de l’édition 2021 du populaire jeu de football FIFA, ainsi que des données liées à un moteur de création de jeux appelé Frostbite, selon des messages en ligne publiés début juin sur un forum clandestin fréquenté par des cybercriminels. . EA a confirmé que des parties du code FIFA et Frostbite avaient été volées.

Les messages ont été examinés par Intel 471, une société de renseignement sur la cybercriminalité, qui a déclaré que les pirates faisaient de la publicité pour environ 800 gigaoctets de données. L’incident était rapporté pour la première fois jeudi par Vice News.