Electronic Arts Inc. – Levez-vous et devenez le leader de Dragon Age™: The Veilguard, désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC

est désormais disponible sur PlayStation®5 (également amélioré pour PS5 Pro), Xbox Series X|S et PC via Steam (Steam Deck Verified), l’application EA et Epic Games Store. Cette aventure audacieuse et héroïque est conçue pour offrir ce qui fait la renommée de la série : une narration riche, la construction d’un monde fantastique, des compagnons et de la camaraderie, et un monde où vous comptez. Le prochain opus de la franchise bien-aimée de BioWare a captivé les critiques du monde entier, avec des médias tels que IGN et GamesRadar+ proclamant qu’il « mérite sa place dans le panthéon du RPG » et constitue « un véritable retour au RPG pour BioWare » dans leurs 9/10 et 4.5/. 5 avis.

Dragon Age : Le Garde-Voile

Regardez la bande-annonce de lancement de

Dans

Dragon Age : Le Garde-Voile

Solas, le loup effroyable, veut détruire le voile qui sépare Thédas du monde des démons, restaurant ainsi l’immortalité et la gloire de son peuple – même au prix d’innombrables vies. Mais son rituel tourne mal et ses pires craintes se réalisent lorsque deux de ses adversaires les plus anciens et les plus puissants sont libérés. Les joueurs incarneront Rook, un protagoniste entièrement personnalisable qui doit se lever et unir ses compagnons pour arrêter ces deux puissantes divinités au cours d’un voyage qui s’étendra à travers les villes animées de Thédas, les tropiques luxuriants, les forêts boréales, les marécages enchaînés et les profondeurs les plus profondes. profondeurs.

« Au nom de tout le monde chez BioWare, je tiens à vous remercier de vous joindre à nous dans notre dernière aventure », a déclaré Gary McKay, vice-président/directeur général de BioWare ; Producteur exécutif,

. « Après des années de planification minutieuse, d’innombrables heures de travail d’experts et d’innombrables décisions de conception,

est prêt. Nous sommes très fiers de cet exploit et impatients de voir son impact sur notre communauté mondiale de fans, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir dans votre propre aventure Rook que nous en avons eu à la créer.

offre une prise en charge du format d’image ultra-large 21:9, des fréquences d’images PC non plafonnées et une suite de fonctionnalités de Ray Tracing. De plus, vous pourrez accélérer les performances avec DLSS 3, rendre le gameplay encore plus réactif avec Reflex et améliorer la qualité de l’image et l’immersion grâce aux réflexions par lancer de rayons et à l’occlusion ambiante.

d sera également disponible pour jouer en qualité « Ultimate » via

NVIDIA GeForce MAINTENANTet spécifiquement amélioré pour PlayStation 5 Pro. De plus, ce sera le premier titre EA à offrir la fonctionnalité HDR10+ GAMING qui offre automatiquement des performances exceptionnelles à plage dynamique élevée lorsqu’elle est activée sur des PC équipés de cartes graphiques NVIDIA compatibles et d’écrans certifiés HDR10+ GAMING.

s’appuie sur les piliers pour lesquels la série emblématique est la plus connue, offrant une aventure audacieuse et héroïque guidée par une narration riche, des combats fluides et stratégiques, des compagnons et une camaraderie, et des choix qui comptent. Les éléments expérientiels clés comprennent :

Camaraderie:





de nouveaux compagnons prennent vie avec certaines des intrigues individuelles les plus captivantes de

L’âge du dragon

histoire. Des histoires vastes et dynamiques naviguent sur l’amour, la perte et les choix complexes qui affecteront vos relations et le sort de chaque membre du Veilguard. De nouveaux compagnons comme le Veil Jumper Bellara, le nécromancien Emmrich et le détective privé Neve, viennent de factions emblématiques de

L’âge du dragon

lore, possédant des arbres de compétences individuels et un équipement spécialisé pour une progression avancée en équipe. Vous verrez également des visages familiers, comme l’archer Lace Harding qui revient dans la série en tant que compagnon à plein temps.

Choix et conséquences :

s’appuie sur les racines profondes du jeu de rôle de la série, offrant une narration et une construction du monde extraordinaires, des personnalités profondes pour chaque compagnon, des choix significatifs et des moments cinématographiques percutants. Les liens que vous créez et les relations que vous forgez seront affectés par vos choix faits tout au long de votre parcours.

Une expérience artisanale :

En tant que RPG axé sur les personnages,

offre une expérience conçue qui rend hommage à l’histoire de la narration de BioWare.

Le phare constitue un lieu central où vous pouvez vous reposer et en apprendre davantage sur le monde à travers des conversations, tandis que le carrefour vous permet de traverser différentes régions explorables du monde avec vos compagnons. Vous découvrirez Thedas plus que jamais au fur et à mesure que votre histoire se déroule à travers des biomes méticuleusement conçus et de magnifiques régions, notamment Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous, les Deep Roads et bien d’autres, chacune vous invitant à approfondir le récit et à découvrir les mystères de la terre.

Combat fluide et personnalisable :

Le combat immersif allie des contrôles fluides à chaque instant et une prise de décision tactique. Les joueurs peuvent entièrement personnaliser leur expérience pour l’adapter à leur style de jeu grâce à divers arbres de compétences parmi trois classes différentes – Guerrier, Mage et Voleur – chacune avec des capacités et des spécialisations uniques. Choisissez deux compagnons pour vous rejoindre dans vos quêtes et déclenchez de puissants combos d’équipe qui peuvent changer le cours de n’importe quelle bataille. Faites des choix stratégiques et demandez à vos alliés de se battre, de guérir ou de rester en dehors de la mêlée grâce à la nouvelle roue des capacités.

Soyez le leader que vous voulez être :

dispose d’un système de création de personnage robuste qui vous permet d’être le leader que vous souhaitez être avec une vaste gamme de personnalisation. BioWare a créé le créateur de personnages le plus complet de Dragon Age à ce jour pour vous approprier cette histoire.

Hans Zimmer, deux fois lauréat d’un Oscar®, et Lorne Balfe, lauréat d’un GRAMMY® Award, ont co-composé la bande originale officielle (OST) de

qui sort officiellement le 1er novembre via Lakeshore Records. Le premier single de l’album,

Thème principal, peut être téléchargé et diffusé dès maintenant sur tous les principaux services de musique tels que

Spotify,

iTunes

et

Deezer.

Les joueurs peuvent

achat

l’édition standard de

Les joueurs peuvent achat l'édition standard de Dragon Age : Le Garde-Voile au prix public conseillé de 69,99 $ sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ou de 59,99 $ sur PC. Pendant ce temps, l'édition Deluxe est disponible au prix de détail suggéré de 89,99 $ USD sur console ou de 79,99 $ USD sur PC et comprendra les produits cosmétiques suivants : trois ensembles d'armures Rook, six armes Rook, sept ensembles d'armures compagnons et sept armes compagnons. Les membres EA Play Pro sur l'application EA bénéficieront d'un accès illimité à l'édition EA Play Pro à partir du 31 octobre.

Magasin d’équipement BioWare

est équipé d’une variété de marchandises, y compris le coffre de Rook. Disponible au prix de détail suggéré de 150 $ USD

*

le coffre de Rook contient une variété de souvenirs physiques uniques, notamment une dague Lyrium lumineuse, le jeu de cartes de Rook présentant des illustrations du jeu, et bien plus encore (jeu non inclus).

Pour plus d’informations et pour rester informé

visitez le site officiel

site webcomme

L’âge du dragon

Des conditions, limitations et exclusions s'appliquent. Consultez les conditions d'EA Play pour plus de détails.

Source : Electronic Arts Inc.