Electronic Arts va acquérir le développeur de jeux mobiles Glu Mobile dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,4 milliards de dollars. Les actionnaires de Glu recevront 12,50 $ en espèces pour chaque action qu’ils détiennent, une prime de 36% par rapport au cours de clôture de l’action le 5 février (note: Glu a 364 millions de dollars en trésorerie nette).

Glu Mobile est connu pour les jeux occasionnels (y compris de nombreuses conversions de jeux de société), les jeux sur le thème des célébrités (y compris Kim Kardashian: Hollywood et un réseau social Taylor Swift), des jeux sportifs et bien d’autres. Le jeu typique de Glu est gratuit et rapporte de l’argent grâce aux micro-transactions.

Le portefeuille combiné EA / Glu a généré 1,32 milliard de dollars de réservations au cours des 12 derniers mois. Cette acquisition contribuera à élargir la base de joueurs d’EA (plus de 100 millions de joueurs actifs mensuellement de jeux mobiles).

Quant à Glu, il bénéficiera des capacités mondiales d’octroi de licences et de distribution d’EA, mentionne le communiqué de presse Maison design, Mode convoitée et MLB Tap Sports Baseball en particulier (comme vous le savez probablement bien, EA Sports est énorme et cela nécessite une tonne de contrats de licence).

Glu compte près de 800 employés dont plus de 500 sont des développeurs de jeux mobiles. EA connaît les leaders créatifs de Glu et adoptera une approche pratique

«Le mobile continue de croître en tant que plus grande plate-forme de jeu au monde, et avec l’ajout des jeux et du talent de Glu, nous doublons la taille de notre activité mobile. Avec un vaste portefeuille de propriété intellectuelle et une audience mondiale en expansion, nous offrirons des expériences plus passionnantes à nos joueurs et stimulerons la croissance d’Electronic Arts », déclare Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts.

