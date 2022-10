Électrocution : Allégations dans la mort d’une femme de la vallée du Fraser

Un appel téléphonique secrètement enregistré, qui aurait été avec un membre de la GRC, a relancé les appels à une nouvelle enquête sur la mort par électrocution troublante d’une femme de la vallée du Fraser et de ses deux chiens il y a sept ans.

« Les gens connaissent les réponses. Nous ne les recevons tout simplement pas et c’est très, très frustrant », a déclaré Laura Nichols dont la sœur Shirley Nate a été électrocutée.

“Vous avez juste l’impression qu’il y a ce mur de briques devant vous.”

Nate se promenait près de Kilby Park dans le district de Kent le 18 octobre 2015 lorsqu’elle a été électrocutée. Ses brûlures étaient si graves que ses deux bras ont dû être amputés. Elle est décédée cinq semaines plus tard.

Une enquête de CTV News a révélé que la ligne électrique était peut-être tombée quelques jours avant l’accident et qu’elle aurait été signalée au district de Kent, mais qu’aucune mesure n’a été prise.

“J’ai été choquée, j’ai été choquée”, a déclaré Sarah Shupe qui ne connaissait pas Nate, mais a déclaré qu’elle avait commencé à entendre des informations troublantes entourant le décès après avoir quitté son poste administratif au détachement de la GRC d’Agassiz.

“Tout le monde n’arrêtait pas d’évoquer cette femme qui s’est fait électrocuter”, a déclaré Shupe.



L’APPEL TÉLÉPHONIQUE

Shupe allègue que l’une des personnes qui ont soulevé des inquiétudes était un membre de la GRC d’Agassiz qui a enquêté sur la mort de Nate.

Shupe a déclaré que l’année dernière, elle avait enregistré une partie d’un appel téléphonique avec l’officier. Ce que ce membre lui a dit était ahurissant.

Dans l’appel, l’officier allègue que la ligne abattue a été discutée lors d’une réunion de travaux publics dans le Kent un vendredi. Nate a été électrocuté deux jours plus tard.

«Ils savaient que c’était en panne. Ils ont choisi de ne rien faire jusqu’à la semaine prochaine », a déclaré l’officier dans l’enregistrement.

L’officier a déclaré que lorsque le personnel est retourné au travail après le long week-end, une réunion d’urgence de travaux publics a été convoquée.

“Et dites à tout le monde de fermer la gueule, nous n’en avons jamais parlé vendredi.”

L’officier a déclaré qu’elle avait enquêté sur deux employés de Kent pour négligence criminelle.

« Le plus important pour moi, c’est qu’ils ont essayé de le dissimuler, n’est-ce pas ? Comme si vous aviez fait une évaluation des risques, ce n’était pas le bon choix, mais vous le possédiez.

L’officier a déclaré dans l’enregistrement qu’elle avait interrogé le personnel des travaux publics.

Un rapport a été envoyé au procureur de la Couronne, mais les accusations n’ont pas été approuvées. Shupe a déclaré que l’officier avait dit à ses procureurs qu’ils voulaient plus de preuves.

« L’avocat de la Couronne était revenu vers eux (la GRC) et leur avait expliqué ce qui était nécessaire pour faire avancer l’enquête. Et à ce moment-là, un membre supérieur de la GRC ne permettrait pas au gendarme menant l’enquête de déplacer l’enquête là où elle devait aller », a déclaré l’officier.

Dans l’enregistrement, on peut entendre l’officier dire: «Et puis je l’ai présenté au Corp et il ne m’a pas laissé le déplacer comme je le voulais. Et je n’ai jamais compris pourquoi. Comme si quelqu’un était mort. Pourquoi ne ferions-nous pas de notre mieux ?

L’agent allègue plus tard que l’influence d’un gestionnaire de Kent auprès de la GRC pourrait avoir entravé l’enquête.

“Il y aurait eu une contre-pression de leur part pour ne rien faire, n’est-ce pas?”



LES EMPLOYÉS DU DISTRICT S’EXPRIMENT

Un homme, que CTV News a accepté de ne pas identifier, travaillait pour le service des travaux publics du district en 2015.

Il a dit que le district était au courant de la ligne abattue quelques jours avant l’accident.

“Ils étaient au courant et ils allaient simplement attendre la semaine suivante et s’en occuper”, a-t-il déclaré.

“Le pire, c’est qu’il a été balayé sous le tapis.”

Il est la troisième personne qui a travaillé pour les travaux publics à dire à CTV News que le district de Kent était au courant de la ligne abattue avant l’accident.

Tous trois allèguent également que le district a tenté de dissimuler ce qu’il savait, en organisant une réunion d’urgence avec le personnel des travaux publics.

“Lors de cette réunion, en gros, la direction nous a dit que le district ne savait rien de la panne des lignes électriques et si quelqu’un nous posait des questions à ce sujet, nous devrions simplement nous taire”, a déclaré le travailleur.

L’année dernière, Dave Morris, un ancien travailleur du district de Kent, a déclaré à CTV News la même information.

« Il a été dissimulé. Il a été dissimulé », a-t-il déclaré à l’époque.



LA GRC ET LE MAIRE RÉPONDENT

CTV News a contacté l’officier dans l’enregistrement téléphonique, mais elle a refusé de commenter. Elle est maintenant avec un détachement différent. CTV News a également demandé une entrevue avec le district de Kent, mais a été refusée.

Au lieu de cela, la mairesse Sylvia Pranger a publié une déclaration.

“Le district de Kent prend ces allégations au sérieux et travaillera et coopérera avec la GRC”, indique en partie le communiqué.

Le maire a déclaré que s’il y avait de nouvelles preuves, elles devaient être fournies à la police.

“Il s’agit d’une enquête très sérieuse sur la mort d’une femme. Toute information ou preuve qui aidera nos enquêteurs est essentielle à cette enquête et fera l’objet d’un suivi. Aucune nouvelle information ou preuve n’a été signalée à la GRC d’Agassiz », a déclaré le serg. Krista Vrolyk de la GRC de la vallée du haut Fraser.

Interrogée sur l’enregistrement audio, elle a déclaré: “Nous avons été mis au courant de l’enregistrement, mais à ma connaissance, l’enregistrement n’a jamais été fourni à la police, donc je ne suis pas au courant de sa légitimité.”

Mais Shupe a déclaré qu’elle avait fourni l’audio à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes contre la GRC après avoir déposé une plainte contre la GRC à la demande de la famille de Nate.

Elle a montré des documents de CTV News qui semblent montrer que la plainte a été transmise à la GRC le 12 octobre.



‘NOUS AVONS BESOIN D’AIDE’

Shupe a déclaré que malgré les inquiétudes pour elle-même et sa famille, elle sentait qu’elle devait rendre public ce qu’elle avait appris sur la mort de Nate.

« Nous faisons confiance à la GRC pour faire respecter la loi. Dans ce cas, je crois que l’enquête n’était pas une enquête impartiale… », a déclaré Shupe.

“C’est important pour moi parce qu’une femme innocente a perdu la vie”, a déclaré Shupe.

Retenant ses larmes, la sœur de Nate a dit qu’elle était reconnaissante pour ce que Shupe avait fait.

«Elle vient de sortir de nulle part et de me téléphoner et de vouloir aider notre famille. Je ne la connais même pas. Juste un ange… », a déclaré Nichols.

La famille de Nate appelle une agence de police extérieure pour enquêter sur le décès.

“Nous avons besoin d’aide”, a déclaré Nichols.

Et ils espèrent que cette aide les conduira à la vérité.