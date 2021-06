Electric Skateboard Company a accidentellement envoyé à un acheteur aléatoire les données privées de tous ses clients

La prochaine fois que vous enverrez un e-mail confidentiel (ou autre), vous voudrez peut-être vérifier à qui vous l’envoyez, au lieu de cliquer en toute confiance sur « envoyer ». Bien que nous ayons tous fait notre part en marquant la mauvaise personne dans un e-mail, un skateboard électrique semble avoir fait plus que quelque chose qui n’a eu que de l’embarras comme conséquences. La société a accidentellement envoyé à un client les données privées de milliers d’autres clients, y compris les noms complets, les adresses e-mail et les adresses personnelles dans ce qui semblait être un e-mail copié-collé. L’erreur s’est produite lorsqu’un client a contacté Onewheel, le support en ligne de la société de skateboard électrique, demandant le lien pour enregistrer sa nouvelle planche à des fins de garantie. Mais au lieu de lui envoyer le lien vers le formulaire d’inscription, un représentant de l’assistance a répondu avec un lien vers une feuille de calcul contenant les réponses à ce formulaire d’inscription, qui comprenait des centaines de données privées de clients, des rapports La carte mère de Vice.

La feuille de calcul Google a été définie sur publique mais partagée de manière à ce que toute personne disposant du lien puisse la voir, mais ne puisse pas modifier les données qu’elle contient. La feuille de calcul contenait plus de 50 000 entrées datées de 2014 à la semaine dernière 2021, rapporte Vice. Vice a confirmé que cette information était légitime en contactant une poignée de clients inclus, dont certains ont confirmé qu’ils étaient un client Onewheel, ainsi que la date à laquelle ils ont enregistré le tableau avec le formulaire en ligne.

Les documents et feuilles de calcul Google sont définis sur privés par défaut, et les utilisateurs doivent modifier manuellement ce paramètre pour permettre à toute personne disposant du lien de les voir. Le client qui a reçu la feuille de calcul a immédiatement alerté Onewheel lorsqu’il s’est rendu compte de l’accident. Le directeur du service client de Onewheel a également admis l’erreur dans un e-mail de suivi adressé au client, affirmant que le lien « a été supprimé » et a ajouté que « toutes les données personnelles sont stockées en interne et ne sont pas accessibles à des sources extérieures », a rapporté Vice.

Les erreurs de courrier électronique ne sont pas si rares : en février, une femme a oublié de modifier l’image du modèle dans son CV avant d’envoyer la candidature et a réalisé son erreur seulement après avoir appuyé sur le bouton d’envoi. Alors qu’elle était en train de postuler pour des offres d’emploi, elle a choisi un modèle de CV mais alors qu’elle faisait attention au contenu écrit, elle a oublié de changer un détail – la photo.

