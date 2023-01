Electric Ousmane Dembele vire Barcelone devant la Real Sociedad en demi-finale

La frappe d’Ousmane Dembele, couronnant une brillante performance individuelle, a aidé Barcelone à battre la Real Sociedad 1-0 mercredi et à atteindre les demi-finales de la Copa del Rey.

L’attaquant français a frappé à la 52e minute pour propulser le record de 31 vainqueurs de coupe contre La Real à 10 joueurs, qui a fait expulser Brais Mendez à la fin de la première mi-temps.

Barcelone a connu un bon début de 2023, remportant la Super Coupe d’Espagne et écartant trois points du Real Madrid au sommet de la Liga, et l’a poursuivi dans un affrontement de coupe palpitant.

La Real Sociedad d’Imanol Alguacil a fait sensation dans la ligue, occupant la troisième place, mais il manquait le meneur de jeu vétéran David Silva et Mikel Merino en raison d’une blessure.

Le manager de Barcelone Xavi Hernandez, à l’occasion de son 43e anniversaire, a guidé son équipe vers une victoire nerveuse, grâce à Dembele.

L’entraîneur a défendu Dembele lors de sa prise de fonction à Barcelone en novembre 2021, affirmant qu’avec un travail acharné, il pourrait être le meilleur ailier du monde.

“Le plus important est d’avoir la mentalité que vous ferez la différence à Barcelone”, a déclaré Xavi aux journalistes mercredi.

“Pour moi, Dembele est toujours l’un des meilleurs au monde à son poste. Je suis content pour lui parce que c’est un bon gars et un bon professionnel.

“Il a changé les choses et ce n’est pas facile au Barça.”

Les Catalans sont rapidement sortis des blocs et Robert Lewandowski a bloqué un effort après que l’électrique Dembele l’ait trouvé.

À l’autre bout, Takefusa Kubo a lancé un tir contre la barre transversale, alors que le jeu refluait et coulait de manière divertissante.

Les supporters de Barcelone ont fréquemment montré leur colère envers l’arbitre Jesus Gil Manzano en première mi-temps – c’est lui qui a expulsé Lewandowski contre Osasuna en novembre, ce qui a entraîné une interdiction que le Polonais purge toujours en Liga.

Cependant, c’est le milieu de terrain de la Real Sociedad Mendez qui a été expulsé au Camp Nou mercredi, juste avant la mi-temps.

L’Espagnol s’est jeté sur Sergio Busquets, attrapant son compatriote avec ses crampons au-dessus de la cheville.

Dembélé décisif

Au début de la seconde période, Barcelone a ouvert l’impasse lorsque Jules Kounde a glissé Dembele sur l’aile droite et il a pénétré dans la surface et a frappé le ballon devant Alex Remiro au premier poteau.

C’était le troisième but de l’attaquant français en six matchs et un autre signe de sa superbe forme sous Xavi.

“C’est difficile d’arrêter un joueur à un tel niveau, en forme et de passer une journée comme celle-ci”, a déclaré Alguacil.

« Nous lui avons rendu les choses trop faciles en première mi-temps… Je pense que nous avions peur. Si vous donnez un demi-mètre à Dembele, vous êtes foutu.”

Maintenant que Dembele a trouvé un entraîneur qui croit en lui – et a signé un nouveau contrat l’été dernier – il est devenu vital à Barcelone.

“(Dembele) a fait un excellent match, nous savons à quel point il est un grand joueur”, a déclaré le défenseur barcelonais Ronald Araujo à Movistar.

“Il nous aide avec des objectifs, il prend de bonnes décisions, c’est la chose la plus importante, quelque chose qui était peut-être difficile pour lui au début.”

La Real Sociedad, malgré son désavantage numérique, s’est bien battue et aurait dû égaliser quand Alexander Sorloth a tiré à seulement quelques mètres.

L’attaquant norvégien avait marqué cinq buts lors de ses six matchs précédents et avait l’air consterné par son échec.

Gavi a frappé la barre après plus de bon travail de Dembele alors que Barcelone a essayé et n’a pas réussi à sceller la victoire avec un deuxième but.

“Il y a beaucoup de matchs que nous pouvons mettre au lit plus tôt, nous allons essayer de travailler là-dessus”, a déclaré le défenseur barcelonais Alejandro Balde.

“Nous sommes en très bonne forme et nous devons juste tuer ces situations.”

Barcelone a survécu à deux frayeurs tardives après que Marc-André ter Stegen a donné le ballon mais a ensuite sauvé de Robert Navarro et a produit un autre bel arrêt pour nier Jon Ander Olasagasti.

Ailleurs, Osasuna a remporté une victoire 2-1 sur Séville en prolongation pour atteindre les demi-finales pour la première fois depuis 2005, lorsqu’ils ont terminé deuxièmes du Real Betis.

Jeudi, le Real Madrid accueille l’Atletico Madrid et Valence accueille l’Athletic Club dans les autres quarts de finale.

