Electric Last Mile est la dernière entreprise spéculative de véhicules électriques à entrer en bourse

L’ELMS Urban Delivery, dont le lancement est prévu plus tard cette année, devrait être le premier véhicule électrique commercial de classe 1 disponible sur le marché américain et sera produit dans l’usine de la société à Mishawaka, Indiana.

« Nous avons besoin de beaucoup moins de capital. Nous avons atteint le seuil de rentabilité beaucoup plus tôt et, franchement, notre plan dès le premier jour a été très, très conservateur », a-t-il déclaré lors d’une interview lundi sur « Squawk Box » de CNBC. « Notre risque global est beaucoup, beaucoup plus faible que les autres entrants dans cet espace du point de vue des véhicules électriques. »

ELMS a accepté de devenir publique par le biais d’une fusion inversée avec la société de chèques en blanc Forum Merger III Corp. en décembre, qui valorisait la société de véhicules électriques à 1,4 milliard de dollars.

Lorsque l’accord a été annoncé, les investisseurs étaient optimistes à l’égard des start-ups de véhicules électriques telles qu’ELMS. Cependant, cet optimisme s’est transformé en scepticisme cette année après que des sociétés automobiles soutenues par SPAC, telles que Lordstown Motors et Canoo, ont modifié leurs plans d’affaires et évincé des cadres supérieurs au milieu des enquêtes de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il y a également plus de concurrence sur le marché des véhicules électriques de la part de constructeurs automobiles établis tels que GM et Ford Motor.

Taylor a déclaré qu’ELMS est « très heureux » d’avoir obtenu son argent et a conclu l’affaire au lieu d’essayer de le faire maintenant.