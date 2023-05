Élections Thaïlande 2023 : Pheu Thai et Move Forward face au pouvoir militaire

Commentez cette histoire Commentaire

BANGKOK, Thaïlande – Pendant une décennie, la Thaïlande a été gouvernée par un établissement militaire conservateur qui a modifié la constitution du pays et écrasé les mouvements de protestation pour maintenir son emprise. Maintenant, dans ce qui pourrait être une élection déterminante pour une génération dimanche, l’armée pourrait être retirée du pouvoir, inaugurant potentiellement des réformes démocratiques dans un pays qui joue un rôle de plus en plus important dans l’élaboration des normes et des allégeances en Asie du Sud-Est. L’élection pourrait également voir le retour de la dynastie politique la plus célèbre de Thaïlande et de son patriarche en exil Thaksin Shinawatra, dont la fille est l’une des principales candidates de l’opposition au poste de Premier ministre.

Les sondages suggèrent largement que l’opposition, dirigée par Pheu Thai, le parti de Thaksin, et Move Forward, un parti libéral axé sur la jeunesse qui a remis en question le pouvoir absolu de la monarchie thaïlandaise, dominera lorsque les électeurs braveront des températures bouillantes pour voter. Ce qui se passe après la fin du vote est moins certain, ont déclaré des analystes, des diplomates et des militants en Thaïlande.

Les craintes de trucage électoral se sont intensifiées ces derniers jours. Des groupes de surveillance ont rapporté que l’élection de 2019, la première après un coup d’État de 2014, était «fortement inclinée» vers le gouvernement au pouvoir dirigé par le Premier ministre Prayuth Chan-ocha, et les critiques avertissent qu’il pourrait à nouveau trouver des moyens de manipuler les résultats en sa faveur.

Les militaires, qui se sont donné le pouvoir de nommer les 250 membres du Sénat, abordent déjà le jour du scrutin avec un avantage express. Le Parlement sélectionnera le Premier ministre lors d’une session conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants, et les sénateurs, dont le frère de Prayuth et ses proches collaborateurs, devraient apporter un soutien écrasant à l’armée, comme ils l’ont fait en 2019. Cela signifie que l’opposition a besoin pour balayer les élections à la Chambre des représentants de 500 membres afin d’avoir une chance de former un gouvernement.

Même si l’opposition est en mesure de rattraper les voix, cependant, l’armée ne peut pas céder le contrôle, disent les analystes.

L’émergence de Paetongtarn Shinawatra, la fille de Thaksin, a revigoré la base de la famille dans le nord rural, mais a également instillé le soupçon qu’elle pourrait être un intermédiaire pour le retour de Thaksin, qui fait face à des accusations de corruption en Thaïlande. Ces dernières semaines, Thaksin a répété à plusieurs reprises qu’il aimerait rentrer chez lui. « Cela fait presque 17 ans que je suis séparé de ma famille », écrit-il dans un tweet mardi. « Je suis déjà vieux. »

Paetongtarn a peu d’expérience politique et la perspective qu’elle devienne Premier ministre provoque « une réaction profondément négative parmi les conservateurs », a déclaré Kasit Piromya, un ancien ministre des Affaires étrangères qui a critiqué à la fois Prayuth et Thaksin. La popularité croissante de Pita Limjaroenrat, le leader charismatique de Move Forward qui a attiré des foules massives ces derniers jours, a également déconcerté l’establishment conservateur, qui est résolument fidèle à la monarchie.

« Ce ne sera pas une élection simple », a déclaré Thitinan Pongsudhirak, professeur de sciences politiques à l’Université Chulalongkorn de Bangkok. «La question est de savoir à quel point cela peut-il être tordu? Eh bien, nous ne savons pas.

Déjà, les partis se sont mutuellement accusés d’acheter des votes, et la Commission électorale, nommée par des législateurs pro-militaires, a modifié le format des bulletins de vote d’une manière qui, selon les militants, sera déroutante pour les électeurs. Les allégations d’irrégularités de vote se sont propagées au cours du week-end au début du vote anticipé et, lundi, un hashtag remettant en question l’objectif de la commission figurait parmi les sujets les plus en vogue sur les réseaux sociaux thaïlandais.

Selon le degré de « subversion » de la volonté du peuple, il pourrait y avoir des troubles, a déclaré Thitinan. En 2020, lorsque la Cour constitutionnelle a dissous une incarnation antérieure du parti Move Forward, des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues de Bangkok pour réclamer une réforme démocratique. Le gouvernement militaire a riposté avec des canons à eau et des arrestations massives.

« Si le résultat provient d’élections libres et équitables, les gens l’accepteront », a déclaré Patsaravalee Thanakijvibulphol, un étudiant militant pro-démocratie qui faisait partie des personnes détenues par les autorités lors des manifestations de 2020. « S’il y a supercherie, ce sera aux gens de réagir. »

Un porte-parole du parti de Prayuth, Ruam Thai Sang Chart, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Prayuth, général à la retraite de l’armée et partisan de la ligne dure conservatrice, a survécu l’année dernière à une contestation judiciaire alléguant qu’il avait violé la limite de huit ans du mandat des premiers ministres. Bien qu’il soit « compréhensible » que certaines personnes puissent penser qu’il a dépassé son accueil, « il n’y a pas beaucoup de gens qui sont contre moi », a-t-il déclaré lors d’une récente interview télévisée.

Narumon Pinyosinwat, trésorier de Palungpracharat, un autre parti pro-militaire, a déclaré qu’il n’était pas possible pour un parti « de faire quelque chose contre les règles et règlements », et a rejeté les affirmations selon lesquelles les partis au pouvoir étaient prêts à falsifier les résultats des élections. Indépendamment de la façon dont les gens votent, a déclaré Narumon, Palungpracharat « respectera le choix du peuple thaïlandais ».

L’armée a été critiquée ces dernières années pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et pour la croissance économique en berne du pays. Les électeurs veulent du changement, a déclaré Paul Chambers, expert en relations civilo-militaires à l’Université de Naresuan, dans le nord de la Thaïlande.

Les dirigeants de Pheu Thai et de Move Forward se sont présentés comme des «voix du renouveau», a-t-il déclaré. Ils ont tous deux publiquement juré de ne pas former de coalition avec les dirigeants impliqués dans le dernier coup d’État, y compris Prayuth et le vice-Premier ministre Prawit Wongsuwon, et de modifier le système électoral s’ils sont élus.

« Pour le moment, ce que nous avons, c’est l’opposition la plus forte », a déclaré le chef adjoint de Move Forward, Sirikanya Tansakul. Si les deux partis gagnent par les marges attendues, il serait « honteux » pour les sénateurs de passer outre la volonté du peuple, a-t-elle ajouté. « Ensemble, nous pouvons envoyer [the military leaders] à la maison très bientôt », a déclaré Sirikanya. « Je ne pense pas qu’ils auront plus de rôle à jouer dans la politique thaïlandaise. »

Chambers a déclaré que l’exubérance au sein de l’opposition était palpable. Mais, a-t-il averti, il existe encore de nombreuses façons dont l’establishment conservateur « peut les priver de toute chance de gouverner ».

En 2019, la commission électorale a mis plus de six semaines pour publier les résultats définitifs, tabulant les votes à l’aide d’une formule complexe critiquée par les dirigeants de l’opposition. Le résultat final, qui a divergé des résultats préliminaires, a montré que le Pheu Thai a remporté le plus de sièges, mais qu’il n’a pas obtenu la majorité nécessaire pour gouverner.

« Bien que l’ECT ​​ait démontré une bonne gestion du processus de vote, cela a été effectivement annulé par la mauvaise gestion par l’organisme de la tabulation des résultats », a conclu le Réseau asiatique pour des élections libres, un groupe de surveillance apolitique dans un rapport post-électoral.

Cette année, les groupes pro-démocratie se disent alarmés par le nombre d’irrégularités signalées lors du vote anticipé, notamment des bulletins de vote incomplets et mal étiquetés. Le président de la commission électorale, Itthiporn Boonprakong, a reconnu lors d’une conférence de presse mardi qu’il y avait eu des erreurs, mais a déclaré qu’elles étaient en train d’être corrigées. Il a rejeté les accusations selon lesquelles la commission avait l’intention de saper le processus électoral.

De nombreux jeunes militants qui ont défilé pour la démocratie en 2020 et 2021 ont rejoint une coalition, organisée sous la bannière « Protect Our Vote », pour recruter 100 000 observateurs indépendants. À quelques jours du jour du scrutin, la coalition était encore à environ deux tiers de son objectif, ont déclaré les dirigeants.