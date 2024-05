Élections sud-africaines 2024 : l’ANC organise son dernier rassemblement à Soweto

Sous la bannière Siyanqoba (Zulu pour We Are Conquering), le Congrès national africain (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud a tenu samedi son dernier rassemblement alors qu’il fait campagne pour un septième mandat record.

Les sondages d’opinion dressent un tableau différent, suggérant que MK pourrait obtenir entre 8 % et 13 % des voix nationales et contribuer à priver l’ANC d’une majorité parlementaire.

Malgré les nombreux problèmes auxquels l’Afrique du Sud est confrontée – notamment les pénuries d’eau et la détérioration des routes et des voies ferrées – l’ANC est presque certain de rester le parti le plus important, même s’il ne parvient pas à dépasser le seuil des 50 %.