Élections sénatoriales de mi-mandat 2022 : les démocrates conservent la majorité

Les démocrates détiendront leur très mince majorité au Sénat américain, projette NBC News, évitant ainsi un effort considérable des républicains pour tirer parti de la volatilité économique et du mécontentement public pour prendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

Le parti détiendra au moins 50 sièges au Sénat lors du prochain Congrès, après que les titulaires aient tenu bon dans les courses clés et que le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman ait renversé le siège détenu par le GOP de Pennsylvanie. Une course non appelée, où le sénateur démocrate Raphael Warnock de Géorgie défend son siège contre le républicain Herschel Walker, sera décidée lors d’un second tour le 6 décembre.

actualités liées à l’investissement Le rallye boursier sera mis à l’épreuve dans la semaine à venir, après la chute des rendements et les poussées technologiques

Alors que le GOP détenait des avantages clés sur les démocrates tout au long du cycle, les analystes considéraient la bataille pour le Sénat comme un tirage au sort virtuel avant le jour du scrutin. Les sens sortants Mark Kelly de l’Arizona et Catherine Cortez Masto du Nevada ont tous deux prévalu dans leurs courses très disputées, a projeté NBC après des jours de décompte dans les deux États, remportant la chambre des démocrates.