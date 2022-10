Élections québécoises : François Legault remporte les élections provinciales de 2022

François Legault a été élu pour un deuxième mandat en tant que premier ministre du Québec avec un gouvernement majoritaire, a déclaré CTV News.

Dans les huit minutes qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote dans toute la province à 20 h HE, CTV News a déclaré que la Coalition Avenir Québec (CAQ) avait obtenu une victoire retentissante à l’Assemblée législative du Québec.

Pour qui s’intéresse à la campagne électorale québécoise des 36 derniers jours, la victoire de la CAQ n’est pas vraiment une surprise.

Sondage après sondage, le parti de Legault remporterait une large victoire électorale.

Reste à savoir si Legault entrera dans l’histoire des élections québécoises lundi soir.

C’est l’ancien premier ministre Robert Bourassa qui a remporté une élection historique en 1989 avec 91 sièges sur un total de 125 pour le Parti libéral du Québec à l’époque.

Alors que les votes sont toujours comptés dans plusieurs soulèvements au Québec, les sondages précédant le jour du scrutin ont indiqué que Legault pourrait remporter un nombre record de sièges à l’Assemblée législative du Québec.

L’élection de 2022 était de toute évidence une course à la deuxième place, car les sondages suggéraient que le statut d’opposition officielle était à gagner entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire.

Legault a passé la fête de la journée lundi dans la région de Québec à demander aux électeurs de donner leur appui à son parti.

« Nous avons besoin de votre vote parce que nous voulons continuer — continuer — à nous battre pour un Québec plus prospère, plus vert et plus fier », a-t-il déclaré lundi.

Quelques gaffes du premier ministre sortant n’ont pas semblé détourner massivement les électeurs de la CAQ. À deux reprises, Legault a été contraint de s’excuser pour des propos qu’il avait tenus pendant la campagne électorale. Dans un cas, le chef de la CAQ a dit qu’il était désolé d’avoir établi des parallèles entre les immigrants et la «violence» et les «extrémistes».

Il a également présenté ses excuses à la famille de Joyce Echaquan, une femme atikamekw de 37 ans décédée le 28 septembre 2020, après avoir déclaré que des problèmes de racisme étaient “réglés” à l’hôpital où elle est décédée.

Au cours de ses quatre années au pouvoir, Legault a adopté 125 projets de loi à l’Assemblée nationale, dont une loi visant à remplacer les commissions scolaires par des centres de services scolaires, une charte de la langue française remaniée et la loi controversée sur la laïcité qui interdit les fonctionnaires en position d’autorité, y compris les enseignants. , de porter des symboles religieux au travail.

Les trois lois adoptées par le gouvernement caquiste sont actuellement contestées devant les tribunaux, mais c’est le projet de loi 96 que le projet de loi 21 qui en ont surpris plus d’un avec l’utilisation exceptionnelle de la clause dérogatoire.



C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir.