Élections québécoises 2022 : Tom Mulcair explique pourquoi nous devrions nous en soucier

Depuis le 1er septembre, il est devenu illégal au Québec que deux adultes anglophones consentants aient… des relations contractuelles !

Sans blague. Si vous décidez de vendre votre maison à votre ami Bob, le contrat doit être rédigé en français même si vous êtes tous les deux anglais. Depuis l’adoption de la loi 101 en 1977, le français était souvent requis à moins que vous ne vous en retiriez expressément. Maintenant, vous ne pouvez plus vous désinscrire. Les coûts de traduction et de révision pourraient ajouter des milliers à votre prix d’achat.

Lorsque cette nouvelle règle est entrée en vigueur la semaine dernière, cela m’a rappelé une conversation que j’avais eue avec un collègue de la radio à Toronto quelques jours plus tôt. Il se laissait aller avec un simple : « Dis-moi pourquoi je devrais me soucier de l’élection québécoise.

Le ton de sa question m’a pris un peu au dépourvu. C’était plus dans le sens de « qui donne un…. Que se passe-t-il là?”

J’ai expliqué avec justesse que j’avais suivi les élections ontariennes dans les moindres détails, car je considère que ce qui se passe dans notre province sœur est extrêmement important pour la mienne. Que, pris ensemble, le Québec et l’Ontario représentent plus de 60 % de la population et de l’économie du Canada…

Bien sûr, ce n’était pas vraiment la question qu’il avait posée, donc cette réponse ne nous a pas fait avancer beaucoup plus loin.

« Qui se soucie du Québec ?… tu nous rends fous ! était à l’origine de sa question/déclaration. Tous ceux qui ont été dans la vie publique de la Belle Province et qui ont un peu voyagé le connaissent.

Je comprends le sentiment : les enjeux de la politique québécoise ont tellement dominé le discours national au cours de ces 50 dernières années – de la crise d’octobre, à l’élection du séparatiste du Parti Québécois, en passant par deux référendums… qu’une certaine fatigue s’est installée et « prend un randonnée »(et équivalents plus terreux) sont une réaction assez courante.

UNE INTERVIEW RÉVÉLANTE

Malgré cela, il est vraiment important pour ceux qui se soucient de l’avenir de cet incroyable pays qui est le nôtre de prêter attention à François Legault alors qu’il remporte une deuxième majorité consécutive. Il a une mine sympathique et une façon de parler Everyman qui est transparente, mais qui calcule tout à la fois.

Avant la dernière campagne, il a accordé une interview révélatrice au magazine d’information l’Actualité. Il y reconnaissait simplement l’évidence : la séparation d’un seul coup avait été tentée deux fois et avait échoué. Il adopterait une nouvelle approche : plus de pouvoirs en matière de langue, de culture et d’immigration. C’était ce qu’il appelait « y arriver » pas à pas. “Il” y a une sorte de séparation de fait.

Legault tourne en rond autour du premier ministre Justin Trudeau et de son malheureux procureur général David Lametti. Il y a quelques semaines, Lametti et certains de ses collègues ont rencontré des hauts représentants respectés de la communauté anglophone du Québec. Ils étaient très préoccupés par la réaction catatonique à Ottawa face au projet de loi 96, manifestement illégal. Il s’agissait de la décision de Legault de réduire l’égalité du français et de l’anglais dans le système judiciaire du Québec et en vertu de la Constitution.

Les modifications proposées par Trudeau à la Loi sur les langues officielles (projet de loi C-13) pourraient en fait aggraver les choses, craignaient-ils.

Legault avait déjà visé les commissions scolaires protégées par la Constitution de la communauté anglophone. Ottawa pourrait sonner le glas et il y avait une réelle inquiétude.

En 1979, la Cour suprême du Canada a statué dans des décisions simultanées que l’anglais et le français étaient égaux devant les tribunaux et les assemblées législatives du Manitoba et du Québec. Toutes les étapes du processus d’adoption de la législation devaient être bilingues et toutes les procédures et tous les documents judiciaires pouvaient être rédigés dans l’une ou l’autre langue. Plus tard, des décisions de la Cour suprême postérieures à la Charte ont garanti le contrôle et la gestion des commissions scolaires aux communautés linguistiques minoritaires.

Legault prétend avoir modifié unilatéralement l’AANB de 1867, le document constitutionnel fondateur de notre nation. Il prétend avoir supprimé l’égalité de l’anglais et du français devant les tribunaux. La réaction de Trudeau? Grillons ! Il est terrifié par Legault et ne fera pas l’évidence : contester la loi du Québec.

COMME DES ENFANTS SE BOUCHANT LES OREILLES

La Charte stipule clairement que les deux chambres du Parlement devront adopter des résolutions pour que les modifications apportées par Legault aux droits linguistiques entrent en vigueur. Trudeau et Lametti sont comme des enfants qui se bouchent les oreilles quand on leur explique cela. Ils ne veulent pas l’entendre, même si c’est écrit noir sur blanc dans la constitution de 1982.

Imaginez qu’un gouvernement manitobain aux vues similaires tente de faire reculer les garanties constitutionnelles de la minorité francophone là-bas. Il n’aurait pas fallu une nanoseconde à Trudeau et Lametti pour intervenir. Avec raison.

Maintenant, demandez-vous pourquoi on dit à la minorité anglophone du Québec (dont la population, selon la définition, est proche de celle de tout le Manitoba) « désolé, les amis, nous ne pouvons rien faire pour vous, nous avons trop peur de Legault ! ».

C’est la même chose qui s’est produite lorsque Legault a présenté le projet de loi 21, qui discrimine ouvertement les minorités religieuses en général et les femmes musulmanes en particulier. Il n’a jamais dit pourquoi il est offensant pour un enseignant de porter un foulard, un policier un turban ou un procureur de la Couronne une kippa. Il a dit, dans un message Facebook qu’il a publié lorsque la loi a été promulguée, que c’est ainsi que nous sommes au Québec. Cela signifie que les vrais Québécois ne sont pas comme vous, alors supprimez ces symboles religieux ou des catégories entières d’emplois ne vous sont pas ouvertes. Il a invoqué de manière préventive la clause nonobstant et même si les tribunaux inférieurs ont déclaré la loi discriminatoire, ils disent jusqu’à présent qu’ils ne peuvent pas intervenir.

Il n’y a qu’une seule personne au Canada qui peut faire quelque chose et son nom est Justin Trudeau. Il a le pouvoir de référer le projet de loi 21 directement à la Cour suprême mais, encore une fois, il a trop peur de Legault. Toute son émotion sur l’importance des droits de la personne pour tous les Canadiens n’est qu’une posture de plus, car lorsque les choses se bousculent avec Legault, Trudeau tombe sur son keister.

Avez-vous encore un pays alors que les droits fondamentaux des citoyens sont différents selon leur lieu de résidence ?

Renforcer les protections des majorités francophones en difficulté hors Québec doit-il nécessairement signifier jeter la communauté anglophone du Québec sous le bus?

Lorsque vous avez une vision claire de la nation, de son histoire et de son avenir, la réponse à ces deux questions doit être « non ».

LA PROCHAINE GRANDE BATAILLE SERA L’IMMIGRATION

Il arrive sur nous comme un train de marchandises et encore une fois, les habitants de Sleepy Hollow (alias Ottawa) n’ont aucune idée de comment y faire face.

Tous les groupes d’employeurs, chambres de commerce et chambres de commerce du Québec se plaignent amèrement que les politiques anti-immigrants de Legault ont créé une pénurie de main-d’œuvre qui nuit à la productivité et aux affaires dans toute la province.

La réponse de Legault est une pure politique identitaire. Sonnant l’alarme sur les niveaux « extrêmes » d’immigration que Trudeau aurait imposés, Legault dit que le Québec devrait rester un petit… pays !

«Le Québec est une nation», a insisté Legault au cours de la fin de semaine. « Ils nous appelaient une société distincte. Nous sommes l’un des deux peuples fondateurs. Je crois que nous devrions être autorisés à maintenir un certain rapport de force au sein de la Chambre des communes.

Legault a deux combats prévus s’il est réélu : une bataille royale sur l’immigration (il veut le contrôle de la catégorie du regroupement familial pour réduire les non-francophones) et un combat pour maintenir la même proportion de sièges à la Chambre des communes même si le pourcentage du Québec dans la population canadienne diminue.

Ce n’est pas comme si nous ne savions pas que cela allait arriver. Le plan de match de Legault pourrait voir le Canada se séparer en un gémissement, pas un bang. La tragédie, c’est que nous avons un gouvernement à Ottawa qui n’a tout simplement pas les moyens de s’en occuper.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017