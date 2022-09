Élections Québec lance une campagne ringarde TikTok pour inciter les jeunes à voter

Quelqu’un badigeonne un épi de maïs de beurre et de sel avant de le fourrer dans une urne d’Élections Québec au son d’une chanson autotunée d’un enfant parlant de son amour du maïs « juteux ».

Cette vidéo, publiée sur la plateforme de médias sociaux TikTok par Élections Québec vise à inciter les personnes âgées de 18 à 24 ans à se présenter aux urnes pour cette élection provinciale du 3 octobre.

«Nous savons que cela pourrait être un peu étrange», a déclaré la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet.

La vidéo compte plus de 102 500 vues et 450 commentaires avec des réactions mitigées allant de “qu’est-ce que je viens de regarder” à “10/10 marketing”.

Élections Québec, en collaboration avec l’agence de marketing et de communication Cossette, publie une vidéo d’une personne mettant des objets au hasard dans l’urne par jour jusqu’au jour de l’élection, date à laquelle elle mettra enfin un bulletin de vote dans l’urne. Il s’agit de leur première campagne utilisant TikTok.

Plutôt que de promouvoir les campagnes ou les plateformes des partis politiques, ils espèrent que leurs publications sur les réseaux sociaux attireront l’attention et montreront que les élections sont accessibles à tous. Drolet a déclaré qu’il y aura une campagne éducative distincte.

Respectueusement Élections Québec, qu’est-ce que je viens de regarder pic.twitter.com/NAy1TdT74N —@Sondage Canadien

“En général, notre campagne se concentre vraiment sur le fait que la plupart des gens qui ne votent pas disent qu’ils ne s’intéressent pas à la politique”, a déclaré Drolet.

“Ainsi, un grand discours sur la démocratie ne sera pas efficace pour atteindre les non-votants. C’est pourquoi nous utilisons l’humour et parfois un peu d’absurdité pour atteindre les non-votants et attirer leur attention sur l’élection du 3 octobre.”

Mais tous les jeunes adultes ne sont pas d’accord, et certains comme Erica Ruffolo, étudiante au Collège Dawson, trouvent cela infantilisant.

“Nous ne sommes pas des enfants”, a-t-elle déclaré.

D’autres étudiants de Dawson pensaient que les TikToks étaient trop éloignés du ton des élections de cette année – et cela les a découragés.

“Euh, c’est le gouvernement? Au contraire, ça me fait penser que voter est une blague.” dit Diego Donoso.

“Cela ne fait que mettre les choses sous un mauvais jour, comme si ce n’était pas sérieux. Je ne pense pas que l’absurdité devrait être proche des élections, c’est quelque chose de très sérieux. Je veux dire, c’est notre avenir.”

REGARDER | Ces étudiants du Collège Dawson disent que l’approche est totalement erronée : La génération Z réagit à la nouvelle campagne TikTok d’Élections Québec Les vidéos visent à encourager les jeunes à voter le 3 octobre, mais ces étudiants du Collège Dawson disent que l’approche est totalement erronée.

D’autres étudiants, comme Nakul Matavudul, disent comprendre ce qu’Élections Québec essaie de faire avec son approche humoristique, mais ils disent que la vidéo ne fonctionne pas.

“C’est complètement aléatoire, les objets aléatoires n’ont aucun sens”, a déclaré Matavudul. “Je ne vois pas la pertinence.”

Sur les 17 jeunes adultes interrogés par CBC, aucun ne s’est senti plus enclin à participer à l’élection après avoir vu la vidéo.

“J’ai l’impression qu’ils pourraient le représenter d’une manière beaucoup plus sophistiquée”, a déclaré l’étudiante Tara Souci.

“J’ai l’impression qu’ils devraient éduquer les gens sur un sujet et leur montrer que c’est une affaire sérieuse au lieu de mettre du maïs dans une boîte.”

Le consultant en médias sociaux Alexandre Turcotte a déclaré que les gens aiment ou non la vidéo, le fait qu’elle ait plus de 100 000 vues et qu’elle fasse parler les gens signifie qu’elle est efficace.

“Les gens l’ont vu, c’est gênant, mais ils l’ont vu”, a-t-il dit. “Ils ont vu Élections Québec, ils savent qu’on doit voter — peut-être pas quand ni comment — mais l’élection approche.”

Élections Québec n’est pas le seul à utiliser TikTok pour joindre les électeurs potentiels. Les cinq principaux partis politiques ont réalisé leurs propres courtes vidéos pour sembler pertinentes pour les jeunes.