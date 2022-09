Élections Québec adopte TikTok, en espérant qu’une campagne originale inspire la participation – Kelowna Capital News

Élections Québec renverse son scénario publicitaire de campagne habituel dans l’espoir que de nouveaux messages propulseront davantage d’électeurs aux urnes le mois prochain.

L’organisateur des élections de la province monte sa propre campagne – une pour «inverser une tendance» à la faible participation électorale en adoptant une approche humoristique, voire absurde, de ses publicités et en s’étendant au-delà de la télévision et de la radio traditionnelles vers des espaces comme TikTok.

La campagne, créée par l’agence québécoise de marketing et de communication Cossette, se fait remarquer pour ses vidéos uniques sur la plateforme populaire qui montrent tout, de la poutine au sirop d’érable en passant par une rose à longue tige entrant dans l’urne, positionnée comme la vedette de la vidéo.

« Il s’agit donc de mettre chaque jour autre chose qu’un bulletin de vote dans l’urne… jusqu’au 3 octobre, date à laquelle le bulletin de vote fera enfin son chemin sur la photo », a déclaré la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet.

Le taux de participation aux dernières élections provinciales du Québec en 2018 s’est élevé à 66,45 %, une baisse de près de 5 % par rapport au taux de participation de 2014 de 71,44 %. En 2018, le taux de participation des personnes âgées de 35 ans et moins était de 53,41 %, soit 16 % de moins que les plus de 35 ans.

« Depuis plusieurs décennies, nous constatons que les jeunes générations d’électeurs votent moins que les générations qui les précèdent au même âge, nous avons donc spécifiquement ciblé les 18 à 44 ans pour notre campagne », a déclaré St-Arnaud Drolet.

L’organisation indépendante qui supervise les élections a déclaré que les responsables avaient tenté de concentrer la campagne sur les raisons identifiées par les gens pour lesquelles ils ne votaient pas, à savoir un manque d’intérêt pour la politique.

« Un gros discours sur l’importance de la démocratie serait probablement moins efficace pour rejoindre les non-votants », a déclaré St-Arnaud Drolet, alors ils essaient quelque chose de différent pour les inciter à voter.

Les vidéos ont recueilli plus de 500 000 vues au total depuis le début de la campagne. Ce n’est pas une tâche facile pour une organisation qui est principalement aux yeux du public en période électorale et qui n’avait aucune présence préalable sur la plateforme, a déclaré Richard Rochette-Villeneuve, directeur de la création chez Cossette.

L’organisation a ouvert son compte TikTok le 30 août, soit le premier jour de la campagne.

Il a sorti trois vidéos pour commencer, inspirées des tendances sur TikTok et utilisant des chansons populaires sur la plateforme. L’un d’eux était une version d’un mème populaire de Corn Kid qui montre une personne poussant un épi de maïs dans l’urne avec les mots en français: “nous aimons le maïs, mais nous l’aimons encore plus quand les gens votent”. Il a été visionné plus de 115 000 fois.

La semaine dernière, une vidéo d’une rose mise dans la boîte avec une étiquette “nous sommes en mode séduction pour vous faire voter le 3 octobre” a recueilli 283 000 vues.

“Au début, nous étions inquiets, nous nous demandions si nous étions sur la bonne voie, mais cela nous a donné confiance pour continuer”, a déclaré Rochette-Villenuve. “L’idée derrière cela est normalement que nous mettons un bulletin de vote dans l’urne, mais cette fois, nous mettrons tout sauf le bulletin de vote menant au 3 octobre.”

Alors que l’objectif est toujours de se rapprocher le plus possible de la pleine participation, St-Arnaud Drolet a déclaré que « de manière plus réaliste, nous espérons à tout le moins que la participation électorale se maintiendra, car elle diminue d’élection en élection depuis plusieurs années. ”

Sidhartha Banerjee, La Presse Canadienne

