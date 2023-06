Élections primaires de Virginie 2023: les démocrates considèrent toujours l’avortement comme un problème clé

L’avortement a continué de s’avérer un problème motivant pour les électeurs démocrates lors des primaires de mardi soir en Virginie, suggérant que sa puissance n’a pas diminué au cours des mois qui ont suivi les élections de mi-mandat.

La preuve la plus flagrante en est la défaite du sénateur démocrate sortant Joe Morrissey face à Lashrecse Aird, un ancien législateur progressiste de Virginie soutenu par des groupes de défense de l’avortement et d’éminents démocrates, dont le sénateur américain Tim Kaine.

Morrissey, qui représente des parties de Petersburg et de Richmond, fait partie des quelques rares fonctionnaires démocrates à travers le pays qui se décrivent comme «pro-vie». Bien qu’il ait déclaré qu’il n’aurait pas soutenu la tentative ratée du gouverneur républicain Glenn Youngkin de mettre en œuvre une interdiction de l’avortement après 15 semaines de grossesse, il a coparrainé un autre projet de loi qui aurait imposé une interdiction de 20 semaines.

De même, dans le 55e district de State House entourant Charlottesville, Amy Laufer, autoproclamée «championne des droits des femmes», a également remporté sa primaire démocrate contre l’infirmière des urgences Kellen Squire après l’avoir accusé d’être indigne de confiance dans son soutien au droit à l’avortement. Elle avait décrit l’avortement comme un problème personnel pour elle après avoir vécu une grossesse à haut risque.

L’avortement continuera probablement d’être une priorité pour les électeurs à l’approche de l’automne alors qu’ils décident de contrôler les deux chambres de la législature de l’État dans un État clé. En raison du redécoupage, chaque siège dans les deux chambres est ouvert. Si les républicains consolidaient le pouvoir, ils seraient en mesure d’adopter l’interdiction de l’avortement proposée par Youngkin, qui était auparavant bloquée par les démocrates au Sénat de l’État.

Actuellement, la Virginie autorise les avortements jusqu’à environ 26 semaines de grossesse et, après cela, uniquement dans les cas où trois médecins attestent que la vie de la personne enceinte est en danger. C’est devenu une plaque tournante régionale de l’avortement depuis que d’autres États du Sud ont décidé de restreindre sévèrement l’avortement. La proposition de Youngkin pour une interdiction de 15 semaines comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la personne enceinte. Les démocrates ont fait valoir que la proposition du gouverneur pourrait entraîner des peines de prison pour les femmes et les médecins, mais le bureau de Youngkin a renvoyé ce cadrage comme une «posture politique» et a déclaré qu’il n’emprisonnerait pas les femmes.

Youngkin a également proposé d’interdire à Medicaid d’État de couvrir les avortements lorsqu’un fœtus présente une difformité physique ou mentale «incapacitante», et d’empêcher que les fonds de l’État soient utilisés pour soutenir les services d’avortement.

« Je pense que les électeurs de Virginie sont clairs sans équivoque sur le fait qu’ils ne veulent pas d’une interdiction de l’avortement », a déclaré Lauren Chou, porte-parole d’Emily’s List. « Compte tenu de ce que nous avons vu dans le primaire, cet élan ne fera que croître dans le général. »

Les élections de Virginie, qui interviennent un an avant les élections présidentielles, sont souvent considérées comme des indicateurs et, à ce titre, influencent les stratégies nationales des partis pour l’année à venir. Si les démocrates sont capables de faire des gains dans l’État cet automne, ce serait un autre signal que l’avortement continue d’être une question gagnante pour eux, même dans des États aussi étroitement divisés que la Virginie, qui est le dernier État du Sud à avoir accès à l’avortement. au-delà de 12 semaines de grossesse.

L’avortement continue d’être une question motivante

Près d’un an après l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe contre Wade, une majorité vaste et croissante d’Américains soutiennent l’accès à l’avortement. Un quart des Américains ont déclaré qu’ils étaient devenus plus favorables au droit à l’avortement en raison des efforts de l’État pour restreindre l’accès lors d’un sondage USA Today/Suffolk University en juin.

En plus des résultats des primaires de Virginie, les concours au niveau de l’État dans les mois qui ont suivi les élections de mi-mandat ont montré que les droits à l’avortement poussent les électeurs aux urnes. Toujours en Virginie plus tôt cette année, le sénateur d’État Aaron Rouse a remporté une élection spéciale en faisant campagne sur le droit à l’avortement contre un candidat qui a adopté l’interdiction proposée par Youngkin. Il a diffusé plusieurs publicités télévisées axées sur le problème et a reçu plus de 100 000 $ de Planned Parenthood Advocates of Virginia.

Dans le Wisconsin, la juge pro-avortement du comté de Milwaukee, Janet Protasiewicz, a remporté un siège à la Cour suprême de l’État lors d’une élection explosive en avril qui s’est avérée la compétition judiciaire la plus coûteuse de l’histoire des États-Unis. Elle a donné au plus haut tribunal de l’État une majorité libérale après avoir rompu avec la convention pour les candidats à la magistrature en faisant clairement valoir son soutien au droit à l’avortement. Les enjeux étaient importants : le Wisconsin a une interdiction de l’avortement vieille de 173 ans qui ne fait aucune exception pour les cas de viol ou d’inceste, mais autorise la procédure lorsque la vie de la personne enceinte est en danger. Une affaire contestant cette loi devrait bientôt être portée devant la Cour suprême de l’État.

Les groupes pro-avortement et démocrates envisagent déjà des concours lors des élections d’automne en Virginie qui sont également susceptibles de dépendre de l’avortement. Cela comprend une course au Sénat sur le champ de bataille dans le comté de Loudoun, dans le nord de la Virginie, où l’ancien officier de la CIA Russet Perry, qui est soutenu par Emily’s List, fait campagne pour préserver l’accès à l’avortement pour sa jeune fille et d’autres femmes. Le Comité de campagne législative démocratique (DLCC) accorde également la priorité à la protection du siège de Rouse.

Le DLCC continue de conseiller aux candidats à la baisse de s’assurer que leurs électeurs comprennent ce que signifie avoir accès à l’avortement et que « c’est une décision privée entre les familles et leurs médecins », a déclaré la porte-parole Gabrielle Chew. Mais elle a également dit que les candidats sont encouragés à parler de l’avortement et de la planification familiale comme une question économique.

«Nous pensons que ce sera certainement un problème qui peut aider à montrer à quel point le Parti républicain est devenu extrême. La seule façon de protéger ce droit – ainsi que d’autres droits fondamentaux, comme le droit de vote – est d’élire des démocrates », a-t-elle déclaré.

Il n’est pas clair si les républicains reçoivent des conseils similaires. Certains se sont abstenus de parler de l’avortement, le reconnaissant comme un problème qui active principalement la gauche et aliène les électeurs swing et les indépendants. Mais d’autres ont doublé leur rhétorique anti-avortement: la sénatrice républicaine de Virginie Siobhan Dunnavant, qui a couru les primaires sans opposition de mardi, fait face à une lutte difficile pour sa réélection, mais elle a fait des restrictions à l’avortement la clé de sa plate-forme en tant qu’OB-GYN pratiquante, appelant à un interdiction des avortements après 22 semaines de grossesse au plus tôt.