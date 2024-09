Élections partielles : les faits saillants | Couverture en direct

Le candidat conservateur concède sa défaite dans Elmwood–Transcona

Le conservateur Colin Reynolds a concédé la victoire face à la candidate néo-démocrate Leila Dance dans la circonscription manitobaine d’Elmwood–Transcona. Lundi soir, il a affirmé qu’il mettait fin à la course électorale de la même façon qu’il l’a commencé, comme un électricien dans le domaine de la construction.

« Je suis fier de ce qu’on a fait, at-il dit. Je sais qu’on était donné perdant et on a mené une course serrée, quelque chose dont on peut être fier. Ça a été toute une aventure et je dois des remerciements à plusieurs personnes, les électeurs, les bénévoles, ma famille et à ma femme. »

« Je vais me battre pour Elmwood–Transcona, pour les Canadiens. Je vous promets de vous rendre fier et je vous reverrai à Ottawa ! », a lancé la gagnante avec émotion.

À 0 h 30, 175 bureaux de vote sur 191 ont été dépouillés. La candidate du NPD arrive en tête avec 10 596 voix, suivie du candidat du PCC qui en a obtenu 9411.