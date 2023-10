Élections néo-zélandaises : Christopher Luxon signale son ouverture à la Chine

Commentez cette histoire Commentaire

CHRISTCHURCH, Nouvelle-Zélande — En tant que projet ambitieux cadre à Chicago, Christopher Luxon a commercialisé le déodorant auprès des hommes américains avec un spot du Super Bowl qui se moquait des « mauviettes » et des « garçons à maman ». Une décennie plus tard, en tant que patron d’Air New Zealand, il avait pour objectif de conquérir le marché chinois avec des vols bon marché, des visas plus faciles et une émission de télé-réalité.

Samedi, si les sondages sont exacts, l’homme d’affaires devenu homme politique mènera le Parti national de centre-droit à remporter la plus grande part des voix lors des élections néo-zélandaises. Même s’il devra former une coalition pour gouverner, un processus qui pourrait prendre des semaines, il sera en pole position pour devenir le prochain Premier ministre du pays.

Durant la campagne électorale, l’homme de 53 ans s’est montré discret sur sa politique étrangère. Mais une fois au pouvoir, il ne pourra échapper à la tension entre la nation où il a vécu autrefois et le pays qu’il a courtisé pendant plus d’une décennie.

Alors que Washington et Pékin se disputent de plus en plus l’influence dans la région Asie-Pacifique, il devient de plus en plus difficile pour les pays de la région d’ignorer cette lutte. Les deux superpuissances comptent sur la Nouvelle-Zélande pour qu’elle prenne davantage position.

Sous l’actuel gouvernement travailliste de centre-gauche, la Nouvelle-Zélande a légèrement durci sa ligne à l’égard de la Chine, exprimant son inquiétude face à la puissance militaire croissante de Pékin dans la région et condamnant l’ingérence présumée de la Chine dans les affaires intérieures de la Nouvelle-Zélande.

Mais Luxon pourrait adoucir cette position en revenant à une approche davantage commerciale avec Pékin, disent certains de ses proches. Et cela pourrait accroître la pression des partenaires traditionnels du réseau de partage de renseignements Five Eyes, où la Nouvelle-Zélande a parfois été critiquée.

Luxon a refusé une demande d’interview, invoquant son emploi du temps serré dans les jours précédant les élections du 14 octobre. Mais interrogé sur la Chine lors d’une conférence de presse cette semaine, le chef du Parti national a déclaré au Washington Post qu’il ne modifierait pas les relations de la Nouvelle-Zélande avec son plus grand partenaire commercial.

« En matière de politique étrangère, le gouvernement travailliste et le gouvernement national sont très alignés », a-t-il déclaré, affirmant que les deux partis défendaient la souveraineté nationale et l’État de droit. « Nous faisons part de nos préoccupations à la Chine en particulier lorsque nous en avons besoin, en privé et publiquement, nous le faisons de manière cohérente. Mais nous entretenons également des relations commerciales avec la Chine et continuerons à les développer.

Dans le même temps, Luxon semblait admettre que la Chine avait changé au cours de la décennie écoulée depuis qu’il avait commencé à stimuler les voyages entre les deux pays à la tête d’Air New Zealand.

« Je reconnais que la géopolitique à travers le monde a changé, en particulier dans notre région », a-t-il déclaré. « C’est plus disputé, c’est plus compétitif et nous devons y naviguer différemment. Mais les principes et les valeurs selon lesquels nous menons notre politique étrangère restent les mêmes.»

Le fait qu’il ait fallu attendre quelques jours avant les élections pour que Luxon expose son approche envers la Chine reflète le rôle inexistant que la politique étrangère a joué dans la campagne.

Au lieu de cela, Luxon a martelé le Premier ministre Chris Hipkins – qui a pris ses fonctions lorsque Jacinda Ardern a démissionné en janvier – sur la criminalité et l’économie.

Lorsqu’on évoque le monde extérieur, c’est généralement en termes de commerce et non de politique étrangère.

«Nous sommes un peu protégés par notre éloignement», a déclaré Brigitte Morten, commentatrice politique et initiée du Parti national.

Après l’université, Luxon a rejoint les opérations de la société multinationale Unilever à Wellington. En 2003, il était devenu l’un des principaux dirigeants de l’entreprise en Amérique du Nord. Il a vécu à Chicago pendant cinq ans et a acquis une réputation de preneur de risques grâce à la publicité sarcastique du Super Bowl 2005 pour le déodorant Degree.

Sa stratégie pour Air New Zealand était moins controversée. Avec l’économie chinoise en plein essor, Luxon – qui a pris ses fonctions de PDG en 2012, quatre ans après que la Nouvelle-Zélande a conclu un accord de libre-échange avec la Chine – a cherché à stimuler les voyages à destination et en provenance de cette puissance montante.

« Il y avait vraiment le sentiment que si la Chine était adoptée, alors elle deviendrait ‘plus comme nous’ et c’était une chose positive », a déclaré John Key, Premier ministre néo-zélandais de l’époque, qui est aujourd’hui le mentor politique de Luxon.

Luxon a rejoint Key dans une délégation commerciale à Shanghai en 2013 et a annoncé l’assouplissement des restrictions de visa pour les visiteurs en provenance de Chine. Mais il a également continué à poursuivre des idées plus peu orthodoxes, comme l’émission de télé-réalité. Les voyages entre les deux pays – et les résultats financiers de la compagnie aérienne – ont grimpé en flèche.

Toutefois, au cours des cinq dernières années, les États-Unis et bon nombre de leurs alliés ont adopté une vision plus sombre de la Chine, dont l’armée a agi avec une assurance de plus en plus grande, en particulier dans le domaine militaire. Région Asie-Pacifique.

En 2021, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont dévoilé AUKUS, un partenariat visant à fournir à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire qui est largement considéré comme une réaction au renforcement militaire de Pékin.

Ardern a progressivement durci sa rhétorique à l’égard de la Chine à mesure que Pékin devenait, selon ses termes, « plus affirmé ».

Key n’est pas d’accord avec cette caractérisation, insistant sur le fait que la Chine n’a pas changé. Il pense que Luxon adoptera une approche similaire axée sur les affaires.

« C’est un gars très, très commercial », a déclaré Key, soulignant que l’économie néo-zélandaise est en difficulté. « Si Chris Luxon devient Premier ministre, il sera très conscient des relations commerciales que nous entretenons » avec la Chine.

Mais Luxon serait probablement confronté à des pressions de la part des partenaires du Five Eyes pour qu’ils durcissent leur discours à l’égard de la Chine, comme Key l’a déclaré vers la fin de ses huit années de mandat, alors que les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale devenaient plus agressives.

Résister aux appels des alliés en faveur d’une rhétorique plus dure à l’égard de la Chine pourrait cependant être bénéfique, non seulement pour la Nouvelle-Zélande mais aussi pour la région et le monde, a déclaré Beth Greener, professeur de relations internationales à l’Université Massey.

Alors que l’Australie adopte de plus en plus la ligne dure de Washington à l’égard de la Chine, Greener a déclaré qu’il était de plus en plus nécessaire pour un pays comme la Nouvelle-Zélande d’être publiquement neutre mais de défendre en privé un ordre fondé sur des règles.

L’impasse de la Nouvelle-Zélande : équilibrer la sécurité occidentale et le commerce chinois

« La Nouvelle-Zélande devenant une petite Australie, ce n’est pas une très bonne ‘valeur ajoutée’ pour qui que ce soit », a-t-elle déclaré.

Greener a déclaré qu’elle s’attendrait à ce qu’un gouvernement luxonien parvienne à un équilibre, mais en se concentrant davantage sur le commerce avec Pékin. La Chine est de loin le plus grand partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, achetant des produits essentiels, notamment des produits laitiers, de la viande et des produits du bois.

Il y a quelques semaines, Luxon a été critiqué pour avoir déclaré qu’il accueillerait « absolument » favorablement l’investissement du gouvernement chinois dans la « Ceinture et la Route » dans son projet de programme d’infrastructure de 15 milliards de dollars – une proposition en décalage avec les attitudes de Washington et de Canberra. Il a également proposé d’assouplir l’interdiction néo-zélandaise sur l’achat de logements à l’étranger.

Mais sa capacité à aplanir les relations commerciales entre les deux pays dépend également du résultat des élections de samedi, basées sur un système de représentation proportionnelle.

National aura presque certainement besoin du soutien du parti libertaire ACT, qui a adopté une position plus ferme à l’égard de la Chine. Il pourrait également avoir besoin de s’associer à New Zealand First, un parti populiste dirigé par Winston Peters. Peters a été ministre des Affaires étrangères à deux reprises – un poste qu’il pourrait à nouveau exercer – et a lancé la politique néo-zélandaise de « réinitialisation du Pacifique » en 2018 pour charmer les pays de la région en réponse à la présence accrue de la Chine.

Interrogé cette semaine pendant la campagne électorale sur son récent commentaire selon lequel il serait « ouvert » à l’idée de rejoindre le deuxième pilier d’AUKUS – le partage de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et l’hypersonique – Luxon a révélé un éclair de colère.

« Le deuxième pilier n’est pas défini », a-t-il déclaré. « Personne ne sait ce que cela signifie réellement et jusqu’à ce que nous soyons clairs à ce sujet, sous les deux gouvernements, telle sera notre position commune », a-t-il ajouté, faisant référence à l’administration néo-zélandaise actuelle et au gouvernement qu’il est susceptible de former.

Le porte-parole de la politique étrangère nationale, Gerry Brownlee, ancien ministre des Affaires étrangères, s’est montré plus ouvert, affirmant que la rhétorique américaine à l’égard de la Chine n’était pas efficace.

« Je suis très sceptique quant aux choses angoissantes et qui sonnent l’alarme, qui ne sont accompagnées d’aucune action particulière pour tenter de déjouer certaines des pires prédictions que les gens devraient faire », a-t-il déclaré.

Brownlee a déclaré que les objections américaines et australiennes à la présence croissante de la Chine dans le Pacifique étaient hypocrites, étant donné que Pékin offrait une aide plus immédiate et plus concrète aux petites nations insulaires. Interrogé sur la différence entre la politique étrangère du gouvernement luxonais et celle de l’actuelle administration travailliste, Brownlee a également souligné une attention renouvelée portée au commerce, y compris à la Chine.