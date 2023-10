Élections néo-zélandaises 2023 : raids contre les béliers et criminalité chez les jeunes

En mai, le gouvernement Hipkins a lancé un programme de subventions pour fournir aux commerçants des canons à brouillard, qui remplissent une pièce de brouillard pour bloquer la vision d’un intrus.

Les six partis les plus susceptibles de se présenter au Parlement – ​​les travaillistes, les Verts et le parti maori à gauche ; et National, ACT et New Zealand First à droite – ont publié des politiques promettant de s’attaquer aux problèmes des jeunes et à la criminalité.

Crédit: Rapport sommaire des indicateurs de justice pour les jeunes, avril 2023

Les criminologues et les experts en matière de jeunesse suggèrent que l’approche « sévère contre la criminalité » reflète une rhétorique politique prévisible dans un climat culturel conservateur qui fait patauger Hipkins.

Malgré une augmentation des incidents de raids bélier signalés depuis 2020, la délinquance globale enregistrée chez les jeunes a, en fait, diminué depuis 2007. Cette année-là, plus de 5 000 personnes âgées de 10 à 16 ans ont été inculpées, contre moins de 1 000 l’année dernière, selon une analyse du Héraut de Nouvelle-Zélande montré le mois dernier.